في أحد منتجات عصير العنب الأبيض بنسبة 100 بالمئة، تسجل حصة من 240 ملليلترا 35 غراما من إجمالي السكريات وصفر غرام من السكريات المضافة.

وفي منتج آخر من عصير العنب الأحمر، يبلغ الإجمالي 36 غراما للحصة نفسها، مع صفر غرام من السكريات المضافة. لذا تبدأ المقارنة بين العبوات بحجم الحصة وإجمالي السكريات.

وتصنف منظمة الصحة العالمية السكريات الموجودة طبيعيا في عصير الفاكهة ضمن "السكريات الحرة" التي توصي بالحد من تناولها. أما السكر الموجود داخل الفاكهة الكاملة، فيقع خارج هذا التصنيف.

نصف كوب قد يكفي لـ15 غراما من الكربوهيدرات

إذا كنت تحسب الكربوهيدرات لإدارة السكري، فالرقم الذي تحتاج إليه على الملصق هو "إجمالي الكربوهيدرات".

وتشير الجمعية الأميركية للسكري إلى أن كمية تتراوح بين ثلث كوب ونصف كوب من العصير قد توفر نحو 15 غراما من الكربوهيدرات، بحسب نوعه.

وتوضح المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن شرب العصير يرفع سكر الدم أسرع من تناول الفاكهة الكاملة.

وتمنح الثمرة الكاملة، بما تحتفظ به من ألياف، شعورا أكبر بالشبع في العادة.

الماء يخفف العصير.. والكمية تحسم الفرق

إذا ملأت نصف الكوب بالعصير والنصف الآخر بالماء، فستشرب نصف كمية السكر الموجودة في كوب كامل من العصير نفسه. أما إذا أضفت الماء إلى كوب كامل من العصير وشربت الخليط كله، فستبقى كمية السكر التي تناولتها كما هي.