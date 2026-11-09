ووفق تقرير نشرته منصة "ياهو هيلث"، فإن بعض مستخدمي حقن وأدوية إنقاص الوزن بدأوا يلاحظوا تغيرات غير عادية أو متوقعة في أقدامهم، حيث بدأت أحذيتهم تتسع، والألم يغزو أقدامهم.

وعلى الرغم من أن "قدم أوزومبيك" ليست تشخيصا طبيا معتمدا، ويمكن أن تحدث لكل من يفقد وزنا كبيرا، فإن المشكلة تكمن في فقدان القدمين جزءا من الدهون الطبيعية الموجودة تحت الكعب ومقدمة القدم.

وتعمل هذه الدهون كوسائد تمتص الصدمات، وتساعد على حماية القدم من الضغط المتكرر خلال المشي، لا سيما على الأرصفة والأرضيات الصلبة، أو حتى المشي دون ارتداء أحذية أو جوارب في القدم.

وبحسب المتخصصين، فإن المشكلة سببها ليس الأدوية مباشرة، بل ترتبط بمقدار الوزن المفقود وسرعة خسارته، خاصة أن الخسارة التدريجية لا تمنع المشكلة تماما، لكنها تبطئ تطور أعراضها.

تغيرات في حجم القدمين

لا تقف التغيرات في القدمين بعد تلقي حقن التخسيس عند حدود الألم، ففقدان الدهون يخفض حجم القدمين، وهو ما يجعل الأحذية القديمة تبدو واسعة فجأة.

ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى انزلاق القدم داخل الحذاء، خاصة عند الكعبين، وبالتالي يقل ثبات الشخص أثناء الحركة، وقد يتعرض لإصابات، وفق ما كشف عنه التقرير.

في الوقت نفسه، ترتفع احتمالات إصابة من يفقدون كميات كبيرة من الوزن خلال فترة قصيرة، إذ رصد المتخصصون حالات عانت آلاما شديدة بعد خسارة كبيرة.

الأشخاص الأكثر عرضة لهذه المشكلة هم كبار السن، لأن أجسامهم تفقد الدهون والعضلات بشكل طبيعي مع تقدم السن، وهو ما قد يفاقم مشكلة زوال الوسائد الدهنية من القدمين.

ومن بين الفئات الأكثر عرضة لـ"قدم أوزومبيك" أيضا، أصحاب الأقواس المرتفعة أو المسطحة، لأن شكل أقدامهم وتركيبها يجعل عملية امتصاص الصدمات أقل كفاءة من الأساس.

صعوبة استعادة دهون القدمين

يحذر الخبراء من صعوبة استعادة الدهون المفقودة أسفل القدمين، حيث أن هذه المنطقة تتحمل جزءا كبيرا من وزن الجسم، وفقدان الوسائد يترك القدمين أكثر عرضة للألم والضغط.

وعلى الرغم من ذلك، فإن إنقاص الوزن يساعد في تخفيف مشكلات القدمين، لأن الوزن الزائد يرتبط بآلام الكعب والتهاب الأوتار ومشكلات الإجهاد المتكررة.

وكشفت دراسة نُشرت في عام 2025 عن أن مرضى آلام الكعب المزمنة الذين تناولوا عقارات "سيماجلوتايد" سجلوا انخفاضا ملحوظا في مستويات الألم وتحسنا في الوظائف الحركية.

وربط الباحثون نحو نصف الفوائد المسجلة بفقدان الوزن، الذي يقلل الضغط الواقع على القدمين، رغم احتمال تراجع الوسائد الدهنية الطبيعية المصاحبة للعملية.

وعن كيفية حماية القدمين، ينصح المتخصصون بتأجيل شراء أحذية جديدة لحين استقرار الوزن، مع استخدام حيل بسيطة لتحسين ملاءمة الأحذية القديمة وتقليل حركة القدم داخلها.

ومن هذه الحيل، استعمال فتحات الربط العلوية لتثبيت الكعب، وإضافة وسادات من السيليكون داخل الحذاء لملء الفراغات، أو ارتداء جوارب أكثر سمكا لتوفير توسيد إضافي للقدمين.