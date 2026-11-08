وقالت الشركة إنها تقدم السماعة "إم.دي.آر-3آر" MDR-3R بسعر 60 دولارا، وهي مستوحاة من السماعة التي طرحتها سوني إلى جانب جهاز تشغيل شرائط الكاسيت ووكمان في عام 1979، لكن تم تحديث الجهاز الجديد بإضافة منفذ اتصال من نوع يو.بي.إس-سي، وميكرفون مدمج لإجراء المكالمات الصوتية ووحدة تحكم عن بعد سلكية.

كما طرحت سوني سماعة أغلى بسعر 80 دولارا مستوحاة من مسلسل "أشياء غريبة" الذي تنتجه منصة نتفليكس، حيث تتميز هذه السماعة بتغليف خاص، ونقش اسم المسلسل عليها، بالإضافة إلى وسائد أذن باللونين الأحمر والأسود. أما النسخة القياسية فتأتي مع وسائد أذن باللونين الأزرق والبرتقالي.

وستتولى منصة نتفليكس بيع السماعة "أشياء غريبة" بالتعاون مع سوني وشركة أمازون، في حين يمكن شراء النسخة العادية من سوني وأمازون وبيست باي وغيرها من منصات تجارة التجزئة.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى سماعات الأذن السلكية، وعلى رأسها سماعات "إير بود" من شركة "أبل" التي يبلغ سعرها 19 دولارا، بوصفها تمثل عودة إلى دائرة الاهتمام بين المستهلكين الذين لا يرغبون في عناء إعادة شحن البطاريات، أو الذين يفضلون الاحتفاظ بها كخيار احتياطي.

كما يساهم الاتصال السلكي المباشر لهذه السماعات في جعل الصوت أكثر وضوحا أثناء المكالمات الهاتفية أو عند تسجيل مقاطع الفيديو عبر الهواتف الذكية.

وقد طرحت شركة بوز مؤخراً سماعات رأس سلكية خاصة بها بسعر 99 دولارا بخاصية إلغاء الضجيج النشط؛ في حين لا توجد هذه الخاصية في سماعة "إم.دي.آر-3آر" التي قدمتها سوني وهو أمر متوقع في ضوء سعرها الرخيص نسبيا.