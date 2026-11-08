وقارنت البيانات بين هذه المنتجات، وأخرى خاضعة لرقابة إدارة الغذاء والدواء الأميركية، وهو ما أشار إلى ارتباط مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية المحتوية على الكافيين بمشكلات قلبية خطيرة تصيب الشباب بصورة لافتة.

وأظهرت دراسة حديثة أن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما شكّلوا قرابة نصف التقارير الرسمية المرتبطة بمشكلات القلب الناتجة عن منتجات الكافيين والمنبهات.

وبحسب منصة "ذا كول داون"، فإن هذه النتائج تكتسب أهمية خاصة من أن هذه الفئة العمرية لا تصنف في المعتاد ضمن الفئات المعرضة بشكل كبير للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بالأعمار الأعلى.

الكافيين وتوقف القلب المفاجئ

أجرى الباحث الطبيب ساي سامايامانثولا فحصا لآلاف السجلات الصحية، بعدما أثار عدد من الأطباء مخاوف بشأن تزايد حالات الطوارئ القلبية بين أشخاص شباب يتمتعون بصحة جيدة.

وأسفرت بيانات السلامة، عن ارتفاع حالات توقف القلب المفاجئ المرتبطة باستخدام مشروبات الطاقة والمكملات المحتوية على الكافيين، بنسبة 11 مرة مقارنة بالمنتجات الأخرى الخالية من تلك المكونات.

ولم تقتصر المخاوف على توقف القلب، إذ أظهرت التقارير أن المنتجات نفسها ارتبطت باحتمالات أعلى للإصابة بالنوبات القلبية بنحو 4.5 مرة مقارنة بغيرها، بحسب تقارير نشرتها "ياهو هيلث".

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التقارير حالات أخرى أصيبت بآلام شديدة بالصدر واضطرابات نظم القلب البطينية، وهي مشكلات قد تشكل تهديدا خطيرا لصحة الأشخاص الذين يستهلكون هذه المنتجات.

وتزامنت التحذيرات مع ارتفاع ملحوظ في الإقبال على مشروبات الطاقة، التي تضاعفت مبيعاتها أكثر من 200 بالمئة خلال السنوات الـ10 الماضية في الأسواق العالمية.

وأصبحت العبوات الملونة لهذه المشروبات منتشرة داخل المتاجر، إذ يجري عرضها جنبا إلى جنب مع المشروبات الغازية والمياه المعبأة، لتصبح -بالنسبة للمستهلكين- منتجات عادية للاستخدام اليومي.

تركيزات الكافيين في المنتجات

كشف الخبراء عن أزمة تتمثل في اختلاف تركيزات الكافيين بين المنتجات، إذ تحتوي بعض مشروبات الطاقة على 3 أضعاف الكمية الموجودة في القهوة التقليدية لكل أونصة سائلة.

أما بعض المكملات التي تُستعمل قبل التمرينات الرياضية، فتحتوي على 12 ضعف الكافيين في القهوة المحضرة بالطريقة التقليدية، وهو ما يزيد من احتمالات الإصابة بسبب الإفراط في استهلاك الكافيي

وبناء على ذلك، يحذر الباحثون من أن تسويق هذه المنتجات باعتبارها وسائل يومية لتعزيز النشاط والطاقة قد يدفع المستهلكين إلى التقليل من مخاطرها الصحية المحتملة.

وأوضحوا أن الاستخدام المنتظم لمشروبات الطاقة والمكملات المحتوية على "الكافيين" قد يؤدي إلى تجاوز الحد اليومي الموصى به من هذا النوع من المنبهات دون إدراك المستهلكين لذلك.

ودفعت هذه المخاوف إلى توصية الأطباء إلى سؤال المرضى الشباب الذين يعانون خفقان القلب أو نوبات الإغماء، عما إذا كانوا يستهلكون مشروبات الطاقة أو المكملات المنبهة.

ومع ذلك، أوضح فريق البحث أن النتائج تستند إلى بلاغات ذاتية يقدمها المستهلكون إلى الجهات التنظيمية، ولا تثبت بصورة قاطعة مسؤولية هذه المنتجات وحدها عن المشكلات القلبية.