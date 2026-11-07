ويوضح أوستاد أن المنظفات تزيل الأوساخ والدهون المتراكمة، لكنها قد تزيل أيضا بعض الدهون الطبيعية التي تساعد البشرة على الاحتفاظ برطوبتها.

ومع تكرار استخدامها أو فرك الوجه بقوة، قد تتفاقم آثار البرد والرياح والهواء الجاف، خصوصا لدى أصحاب البشرة الجافة أو الحساسة.

يربط أوستاد الحاجة إلى المنظف بما على البشرة. فإذا كان الوجه خاليا من الأوساخ الظاهرة صباحا، فقد يكفي شطفه بالماء. أما لإزالة المكياج أو واقي الشمس، فينصح باستخدام منظف لطيف لفترة قصيرة وتوزيعه برفق بأطراف الأصابع.

ويشير الطبيب إلى أن الإفراط في التنظيف قد يزيد الاحمرار لدى المصابين بالوردية، أو يفاقم الجفاف والتهيج لدى من يعانون الإكزيما.

وبعدغسل الوجه، ينصح أوستاد باستخدام مرطب يساعد البشرة على الاحتفاظ بالماء، ويقترح اختيار منتجات تحتوي على السيراميدات أو النياسيناميد.

ويرى طبيب الأمراض الجلدية ديفيد فوتوران أن تقليل عدد المستحضرات المستخدمة قد يساعد بدوره على الحد من التهيج، بحسب تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر".