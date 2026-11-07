وأوضح باحثون من معهد جورج للصحة العالمية أن هذا التغيير يساعد على معالجة عاملين رئيسيين لارتفاع ضغط الدم، هما الإفراط في استهلاك الصوديوم ونقص البوتاسيوم، مشيرين إلى أن اعتماد هذا البديل قد يمنع وفاة واحدة من كل 10 وفيات ناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية في معظم البلدان.

وأضافوا أن الملح الغني بالبوتاسيوم يساعد على تقليل احتباس السوائل في الجسم، ويعزز قدرة الكلى على التخلص من الصوديوم، ما يسهم في خفض ضغط الدم والحد من مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية وأمراض الكلى.

ويُصنع الملح الغني بالبوتاسيوم باستبدال جزء من كلوريد الصوديوم الموجود في الملح العادي بكلوريد البوتاسيوم، مع الحفاظ على مذاقه ومظهره وخصائصه المستخدمة في الطهي.

وبحسب اختصاصية أمراض القلب ماي باكير، فإن هذا الاستبدال يساعد على خفض ضغط الدم، مشيرة إلى أن الانخفاض قد يبدأ خلال بضعة أسابيع، فيما تظهر تجارب سريرية نتائج ملموسة خلال شهر إلى ثلاثة أشهر.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أيدت، عام 2025، استخدام الملح الغني بالبوتاسيوم للحد من ارتفاع ضغط الدم ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتأتي هذه النتائج في وقت يعاني فيه نحو 1.4 مليار شخص حول العالم، أي ما يقارب ثلث البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عاما، من ارتفاع ضغط الدم، الذي يعد أحد أبرز عوامل الخطر الصحية عالميا.

ودرس الباحثون عدة سيناريوهات لتطبيق هذا التحول، شملت استبدال الملح المستخدم في المنازل والأطعمة المصنعة والمطاعم، إلى جانب استهداف الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو الذين يتلقون علاجا له. وأظهرت النتائج أن الجمع بين استبدال الملح المنزلي والملح المستخدم في الأغذية المصنعة والمطاعم يحقق أكبر الفوائد الصحية.

لكن الباحثين حذروا من أن هذا البديل لا يناسب جميع الأشخاص، خصوصا المصابين بمراحل متقدمة من أمراض الكلى أو الذين يتناولون أدوية ترفع مستويات البوتاسيوم في الدم. ودعوا هذه الفئات إلى استشارة الأطباء قبل استخدامه لتجنب ارتفاع البوتاسيوم وما قد يترتب عليه من مضاعفات.

وفي ما يتعلق بفرص تعميم استخدامه، شدد بروس نيل، الزميل الأكاديمي البارز في المعهد، على ضرورة إشراك شركات الصناعات الغذائية، ولا سيما في أوروبا وأميركا الشمالية، حيث يأتي أكثر من 70 بالمئة من استهلاك الملح من الأطعمة المصنعة ووجبات المطاعم.

وأشار نيل إلى أن نقص الوعي يمثل أبرز العقبات أمام انتشاره، إذ لا يعرف كثير من الأطباء إمكانية التوصية به، كما يجهل المستهلكون وجوده وفوائده، فضلا عن ارتفاع سعره مقارنة بالملح العادي.