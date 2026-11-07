وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، نقلا عن وكالة الفضاء المأهول الصينية، أن رائد الفضاء الباكستاني سيكمل رحلة قصيرة في المدار، ثم يعود إلى الأرض على متن المركبة الفضائية "شنتشو 24"، دون تحديد موعد الإطلاق.

وأضافت الوكالة أن هذه المهمة ستمثل أول رحلة فضائية مشتركة تجمع بين رواد فضاء صينيين وأجنبي في تاريخ برنامج الصين للرحلات الفضائية المأهولة.

وفي وقت سابق من هذا العام، ذكرت "شينخوا" أن المرشحين الباكستانيين، محمد ذيشان علي وخرام داود، بدآ تدريباتهما إلى جانب نظرائهما الصينيين، وأن الخطة أن يتم اختيار أحدهما للعمل اختصاصيا للحمولات على متن مهمة فضائية قصيرة الأمد.

وأوضحت الوكالة أن التدريب ركّز على تنمية المهارات العملية والتشغيلية، كما تضمن "دروساً مكثفة في اللغة الصينية".

وتأتي الرحلة المرتقبة في إطار اتفاقية وقّعتها الصين وباكستان في فبراير 2025.

وتستعد الصين لتنفيذ أول عملية هبوط مأهولة على سطح القمر بحلول عام 2030، وتعد الولايات المتحدة المنافس الرئيسي للصين في مجال استكشاف الفضاء، حيث تستهدف وكالة "ناسا" إنزال رواد فضاء على سطح القمر في عام 2028.