وجاء هذا التكريم الأممي تقديرا لأبحاثه الرائدة واكتشافاته المبتكرة في مكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

ويعزز الإنجاز الجديد سجل البروفيسور رمال، الأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس، والذي نجح في ابتكار عقار "أوليبين" (OLIPEN) المعتمد سريريا، وهو مضاد حيوي معزز بجزيئات مستخلصة من الزيوت الأساسية الطبيعية لكسر مقاومة الجراثيم.

ويضاف هذا الوسام الدولي إلى قائمة أبرز جوائز عدنان رمال العلمية، ومنها، جائزة المخترع الأوروبي لبراءة الاختراع بميونخ عام 2017؛ وجائزة الابتكار لإفريقيا 2015 تقديرا لابتكار مكملات طبيعية كبديل للمضادات الحيوية في تربية المواشي.