وترتبط هذه الكلمات والعبارات بشخصيات أو دلالات أمنية أو سياسية، ومنها "الديكتاتور ترامب"، أو "جواسيس وكالة الأمن القومي"، على سبيل المثال، إذ سيتعين عليك كتابتها حرفا بحرف، من دون مساعدة هاتفك.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن ميزة التنبؤ بالنص في منتجات "أبل" لن تقترح لك هذه الكلمات.

وإذا حاول المستخدم كتابة هذه الكلمات أو العبارات عبر هذه الميزة فغالبا ما سيواجه صعوبات، إذ قد تتحول عبارة "أيرلندا الموحدة" إلى "آيسلندا الموحدة"، أو قد تتغير عبارة "استقلال التبت" إلى صيغة الجمع "استقلالات التبت".

ولا تقتصر هذه القائمة على اللغة الإنجليزية، ففي اللغة العبرية على سبيل المثال لا تكمل "أبل" تلقائيا عبارة "الأراضي المحتلة"، أما في اللغة العربية فلا توفر الميزة إكمالا تلقائيا لعبارة "حركة حماس".

واكتشف هذه "القائمة الرمادية" الباحث المستقل ديريك كوفمان، الذي يعمل أيضا على مشاريع أخرى تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الأخطاء في الأوراق العلمية.

وبعد ملاحظته وجود صعوبات في كتابة عبارات معينة، دون غيرها، على هاتفه "آيفون"، تمكن كوفمان من العثور على جدول يتضمن هذه القائمة، وهي مشفرة ضمن نظام تشغيل "أبل".

وكانت "أبل" قالت إنها صممت لوحة مفاتيحها لتجنب تقديم اقتراحات تنبؤية "غير لائقة أو مسيئة".

وأضافت أن مستخدمي "آيفون" يمكنهم دائما كتابة كلمات أو عبارات محددة، وتجاوز اقتراحات الكتابة التنبؤية للوصول إلى المعنى المطلوب.