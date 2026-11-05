وتستخدم المدارس الأميركية على نطاق واسع تطبيقات غوغل، بما في ذلك "جيميل" و"دوكس" ومنصة "كلاسروم"، كما تعتمد أغلب المدارس الأميركية على حواسيب "كرومبوك" المحمولة منخفضة التكلفة التابعة لعملاق التكنولوجيا.

وبموجب التغييرات التي أعلنتها غوغل، الثلاثاء، سيُوقف تشغيل نموذج "جيميناي" للذكاء الاصطناعي، وكذلك ميزاته المدمجة في تطبيقي "نوتبوك" و"كلاسروم"، لدى طلاب المراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، إلى أن يفعّلها مديرو المدارس.

وأبلغت غوغل وكالة فرانس برس أن الضوابط الجديدة ستُطبق عالميا، بدءا من الولايات المتحدة، من دون تحديد موعد لذلك حتى الآن.

لكن المدارس لن تتمكن من توفير محرك بحث غوغل للطلاب من دون ميزات الذكاء الاصطناعي.

وقال نائب رئيس غوغل لشؤون التعليم، كريس فيليبس، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن "البحث والذكاء الاصطناعي متكاملان بشكل عميق"، موضحا أن ميزات الذكاء الاصطناعي أصبحت مدمجة في محرك بحث الشركة.

وأضاف أنه إذا حظرت إحدى المدارس استخدام الذكاء الاصطناعي، "لن يتمكن الطلاب من الوصول إلى محرك البحث، وسيظهر لهم إشعار من مدرستهم يفيد بعدم توفره".

واتهم رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني غوغل، في منشور على منصة "إكس"، بـ"محاولة استغلال نفوذها الاحتكاري لفرض استخدام الذكاء الاصطناعي في مدارسنا الحكومية".

وكتب ممداني: "لا ينبغي لأي شركة أن تملك سلطة تحديد كيفية تعليم أبنائنا".

ويستخدم أكثر من 150 مليون طالب حول العالم منصة "غوغل كلاسروم"، وفقا لرسالة وجهها السيناتوران ريتشارد بلومنتال وجوش هاولي إلى الشركة الشهر الماضي، وسألا فيها عن أسباب تفعيل ميزات الذكاء الاصطناعي تلقائيا على حواسيب المدارس.

وفي أغسطس، أتاحت غوغل برنامج الدردشة الآلي "جيميناي" داخل تطبيق "كلاسروم" للطلاب من جميع الأعمار.

وعُرضت على الطلاب أوامر تمهيدية مرتبطة بفصولهم الدراسية وواجباتهم، لمساعدتهم على الدراسة وإنجاز المهام، إلى جانب اختبارات تدريبية أُعدت استنادا إلى المواد الدراسية الخاصة بهم.

وكانت هذه الميزة تُفعّل تلقائيا لدى الطلاب في المدارس التي سبق لها تفعيل نظام "جيميناي".

وفي سبتمبر، أعلنت مدينتا نيويورك ولوس أنجلوس خططا لتقييد الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي على أجهزة المدارس.

وقال متحدث باسم منطقة لوس أنجلوس التعليمية لوكالة فرانس برس: "نحن بصدد مراجعة إعلان غوغل وتداعياته المحتملة على المدارس والمعلمين والطلاب".

وأضاف أن المنطقة التعليمية ترى أن الذكاء الاصطناعي قادر على تحسين التعليم والتعلم إذا أُدخل بعناية واقترن بضمانات واضحة، مشيرا إلى أن مبادئ المنطقة تنص على ضرورة دعم التكنولوجيا للمعلمين لا أن تحل محلهم، وحماية خصوصية الطلاب.

وفي بيان نشرته على منصة "إكس"، قالت غوغل إن التغييرات التي أُعلنت الثلاثاء تمنح "المدارس خيارات أوسع، وليس أقل".

وأضافت الشركة: "نعلم أن هناك مخاوف بشأن استخدام الطلاب للذكاء الاصطناعي لاختصار واجباتهم المدرسية، وقد أبلغتنا المدارس برغبتها في التحكم".