وتعتمد القلايات الهوائية تقنية الحمل الحراري، التي تقوم على تدوير الهواء الساخن حول الطعام لطهيه، بطريقة تشبه عمل الأفران المزودة بمراوح.

وتساعد هذه التقنية على جعل السطح الخارجي للطعام مقرمشا من خلال عملية كيميائية تعرف باسم "تفاعل ميلارد"، وهي العملية المسؤولة عن اكتساب العديد من الأطعمة لونها البني ونكهتها المميزة عند تعرضها للحرارة.

وسلط تقرير لصحيفة "إكسبريس" البريطانية الضوء على 5 أنواع من الأطعمة ينبغي الحذر من وضعها داخل القلايات الهوائية للمخاطر المترتبة على ذلك، بناء على نصائح مختصين وهي:

الأطعمة الغنية بالصلصات السائلة

في مقدمة الأطعمة التي ينبغي تجنب تحضيرها مباشرة داخل القلاية الهوائية تلك التي تحتوي على كميات كبيرة من الصلصات، مثل معكرونة السباغيتي بصلصة "البولونيز" أو طبق الفلفل الحار باللحم.

ويرجع ذلك إلى أن الهواء الساخن المتدفق بقوة داخل القلاية قد يؤدي إلى تناثر السوائل والصلصات في مختلف أجزائها الداخلية.

وقد يتسبب هذا الأمر في اتساخ الجهاز بصورة كبيرة، فضلا عن احتمال تشكيل خطر إذا وصلت السوائل إلى بعض المكونات الحساسة.

ولهذا السبب، تعد هذه الأطعمة أكثر ملاءمة للطهي البطيء على درجات حرارة منخفضة باستخدام قدر الطهي البطيء، أو لتحضيرها بالطريقة التقليدية على الموقد.

الأطعمة المغطاة بعجينة سائلة

لا تعد الأطعمة المغطاة بطبقة من العجين السائل، مثل بعض أنواع الدجاج أو الأسماك المقلية، مناسبة للطهي مباشرة في القلاية الهوائية.

ففي المقلاة التقليدية، يساعد الزيت الساخن على تثبيت طبقة العجين حول الطعام بسرعة، ما يمنحها قوامها المقرمش.

أما في القلاية الهوائية، فلا توجد كمية كبيرة من الزيت الساخن تؤدي هذه الوظيفة.

ونتيجة لذلك، قد تنساب العجينة السائلة من الطعام وتتساقط داخل سلة القلاية، ما يؤدي إلى تراكمها في القاع وربما التسبب في مشكلات للجهاز.

الفشار

قد تبدو فكرة إعداد الفشار باستخدام القلاية الهوائية مغرية، خصوصا أثناء مشاهدة فيلم في المنزل، لكنها قد تكون خطأ خطيرا.

فمعظم القلايات الهوائية لا توفر الظروف الحرارية المناسبة لتحويل حبوب الذرة إلى فشار بصورة فعالة ومتجانسة.

والأهم من ذلك، أن حبوب الذرة الصغيرة قد تتطاير بفعل تيارات الهواء الساخن داخل الجهاز، وتعلق بالقرب من عنصر التسخين.

وقد يؤدي ذلك إلى حدوث تماس كهربائي أو زيادة خطر اندلاع حريق.

البروكلي

قد يكون من المفاجئ أن البروكلي من الخضراوات التي لا تحقق دائما نتائج جيدة عند طهيها في القلاية الهوائية.

إذ قد تؤدي الحرارة المرتفعة والهواء الساخن المتدفق إلى فقدان البروكلي رطوبته بسرعة، ما يجعله جافا وقاسيا، وقد يمنحه مذاقا مرا.

وللحصول على طبق جانبي شهي، يقترح التقرير تحميص البروكلي في الفرن التقليدي بدلا من القلاية الهوائية.

المعكرونة والأرز

تعد المعكرونة والأرز من الأطعمة غير المناسبة للطهي من حالتها النيئة مباشرة داخل القلاية الهوائية.

ويرجع ذلك إلى أن كليهما يحتاج إلى الماء من أجل السلق وامتصاص الرطوبة والوصول إلى القوام المطلوب.

وبما أن القلاية الهوائية تعتمد على تدوير الهواء الساخن بدلا من غلي الماء، فإنها لا تستطيع أداء هذه المهمة بالطريقة نفسها التي يؤديها الموقد.

لكن هذا لا يعني استحالة استخدام القلاية الهوائية مع أطباق المعكرونة والأرز المطهية مسبقا.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت قد حضرت طبقا من المعكرونة المخبوزة، فيمكن وضعه داخل وعاء مناسب للاستخدام في الفرن، ثم إدخاله إلى القلاية الهوائية.

ويساعد ذلك على تحمير الطبقة العلوية من الطبق ومنحها قواما مقرمشا، كما يمكن استخدام الجهاز لإعادة تسخين الطعام دون الحاجة إلى الميكروويف.

وبالمثل، يمكن إعادة تسخين بعض أطباق الأرز المطبوخ مسبقا، بشرط استخدام وعاء مناسب واتباع تعليمات الجهاز.