ووجد الدليل داخل عظم الساق اليمنى لديناصور متوسط الحجم، كان يعيش في البرازيل قبل حوالي 115 مليون سنة خلال ⁠العصر الطباشيري.

وحدد الباحثون بنى مجهرية عديدة في عظم ديناصور من نوع "أراتاسوروس موسيوناسيونالي"، التي يبدو أنها خلايا دم حمراء متحجرة.

وعثروا أيضا على أدلة كيميائية تتعلق بمكون رئيسي لهذه الخلايا، وهو جزيء حيوي يحتوي على الحديد يسمى "هيم"، ويرتبط بالهيموغلوبين الذي يمنح الدم لونه الأحمر.

ورصد العلماء أدلة على وجود خلايا الدم والهيم في القنوات الوعائية داخل عظام ديناصور واحد من فصيلة "‌أراتاسوروس"، يعتقد أنه كان صغيرا أو في بداية البلوغ بعمر حوالي 4 سنوات عند نفوقه.

ويقدر طول هذا الديناصور ذي القدمين ‌بحوالي 3.1 متر.

وقالت كليتي غريس عالمة الكيمياء الجيولوجية العضوية والنظائر بجامعة كيرتين في بيرث بأستراليا، المعدة الرئيسية للدراسة: "لم نعثر على قنينة من دم الديناصور. ما نراه هو صدى معدني وجزيئي للبيولوجيا القديمة، وهذا مثير أكثر للاهتمام من الناحية العلمية".

وأضافت: "الأمر الأكثر إثارة للدهشة بالنسبة لي هو أننا نستطيع رؤية هذه الهياكل جنبا إلى ‌جنب مع الأدلة الكيميائية على أصلها البيولوجي بعد ‌مرور فترة جيولوجية طويلة ⁠جدا".

ونشرت الدراسة الإثنين في دورية "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم".

وعلى عكس العظام الصلبة والأسنان، نادرا ما تكون الأنسجة الرخوة، مثل العضلات والريش، محفوظة في الحفريات، أما الخلايا الموجودة في سوائل الجسم، مثل الدم، فمن النادر جدا العثور عليها في ⁠الحفريات.

وقالت غريس: "تزودنا العظام والأسنان ‌بكمية هائلة من المعلومات حول التشريح والنمو والتطور، ومن المحتمل أن تضيف الأدلة الجزيئية والخلوية ⁠مستوى آخر من المعلومات البيولوجية".

وأضافت أن البحث لا يوثق الحمض النووي للديناصورات، وحذرت من تفسير ⁠هذا الاكتشاف على أنه دليل على وجود مادة وراثية سليمة للديناصورات.

واكتشف الباحثون أيضا أحماضا أمينية مرتبطة بالكولاجين في عظم الأراتاسور، لكن غريس أشارت إلى أن هذا لا ⁠يرقى إلى مستوى استعادة بروتين قديم سليم أو معلومات جينية.

والكولاجين بروتين هيكلي موجود بوفرة، يربط أنسجة الجسم ببعضها البعض.

وقال ألكسندر كيلنر عالم الحفريات المؤلف المشارك في الدراسة من المتحف الوطني البرازيلي، إن حفرية "أراتاسوروس" اكتشفت في منجم للجبس بولاية سيارا شمال شرقي البرازيل، وتشمل أجزاء من عظم الفخذ الأيمن والساق والقدم.

وتابعت غريس: "ما نعتقد أنه يميز هذه الدراسة هو قوة الأدلة مجتمعة، وهي وجود عدد من الهياكل الشبيهة بخلايا الدم الحمراء في موقعها ‌الأصلي داخل عظم الديناصور، وموقعها في جهاز الأوعية الدموية والأدلة الكيميائية المرتبطة بها في الموقع والمتعلقة بالهيم. وعلى حد علمنا لم يسبق إثبات هذا المزيج بهذه الطريقة في حفرية ديناصور من قبل".