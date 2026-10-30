وكشفت دراسة علمية جديدة أجريت على الفئران أن تناول زيت الزيتون قبل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات قد يساعد على إبطاء ارتفاع مستويات السكر في الدم، من خلال إبطاء إفراغ المعدة وتحفيز إفراز هرمونات مرتبطة بتنظيم الغلوكوز.

وأظهرت الدراسة، التي نشرتها الجمعية الأميركية للسكري، أن الفئران التي تناولت زيت الزيتون قبل شرب محلول الغلوكوز شهدت تباطؤا في إفراغ المعدة، إلى جانب زيادة إفراز عدد من الهرمونات، بينها الغلوكاغون والببتيد المحفز للأنسولين المعتمد على الغلوكوز (GIP)، والببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1 (GLP-1)، الذي يؤدي دورا في تنظيم مستويات السكر في الدم.

وتأتي هذه النتائج في وقت تشير فيه أبحاث سابقة إلى أن تناول الدهون قبل الكربوهيدرات قد يساعد على الحد من الارتفاع السريع لسكر الدم بعد الوجبات، رغم أن الآليات المسؤولة عن ذلك لم تتضح بالكامل حتى الآن.

وسعى الباحثون من خلال التجربة الجديدة إلى التحقق مما إذا كان تناول زيت الزيتون قبل شرب محلول الغلوكوز يمكن أن يؤثر في استجابة الجسم للسكر، عبر إبطاء عملية إفراغ المعدة وتحفيز إشارات هرمونية وعصبية تسهم في تنظيم مستوياته.

وفي هذا السياق، قالت خبيرة التغذية ليزا فالينتي لمجلة "نيوزويك" إن الجمع بين الدهون والكربوهيدرات يمكن أن يساعد على تحسين استجابة الجسم لسكر الدم، موضحة أن الدهون تستغرق وقتا أطول في الهضم ولا تؤثر في مستويات السكر بالطريقة نفسها التي تؤثر بها الكربوهيدرات.

لكن فالينتي شددت على أن تناول جرعة من زيت الزيتون قبل الوجبات ليس ضروريا للاستفادة من خصائصه الصحية، مفضلة إضافته إلى الأطعمة، سواء أثناء الطهي أو إلى السلطات، للحصول على الدهون الصحية والنكهة.

وحذرت من أن زيت الزيتون، رغم فوائده، يحتوي على نحو 120 سعرة حرارية في كل ملعقة كبيرة، ما يعني أن تناول ملعقة قبل كل وجبة يوميا قد يضيف نحو 360 سعرة حرارية إلى النظام الغذائي.

ويحظى زيت الزيتون باهتمام واسع بسبب احتوائه على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، التي تساعد على رفع مستويات الكوليسترول الجيد وخفض الكوليسترول الضار.

كما يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة والالتهابات، قد تسهم في الحد من تراكم الترسبات داخل الشرايين وحماية الجسم من بعض الأمراض المزمنة، بينها أمراض القلب والسرطان.

ورغم النتائج الواعدة، أشار الباحثون وخبيرة التغذية إلى أن التجربة أجريت على الفئران، ولا تزال هناك حاجة إلى دراسات بشرية لتحديد ما إذا كان تناول زيت الزيتون قبل الوجبات يحقق التأثيرات نفسها لدى الإنسان.