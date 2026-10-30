ويعد سرطان البنكرياس من أصعب أنواع السرطان من حيث العلاج والتخلص منه بشكل نهائي. فحتى بعد الخضوع للجراحة أو العلاج الكيميائي، قد لا يختفي المرض تماما، إذ يمكن أن تبقى خلايا سرطانية في الجسم تؤدي لاحقا إلى عودته.

ووفقا لبعض التقديرات، قد تعاود الأورام الخبيثة في البنكرياس الظهور لدى ما يصل إلى 80 بالمئة من المرضى.

ويبدو أن الأشخاص الذين يحملون طفرات جينية معينة يواجهون خطرا أكبر لعودة المرض بعد العلاج.

وخلال التجربة السريرية التي نشرت نتائجها في المجلة العلمية "نيتشر ميديسن"، أظهر جميع المرضى الذين تلقوا اللقاح تقريبا استجابة مناعية ضد الطفرات التي تصيب جيناً يعرف باسم "KRAS".

وتوجد طفرات هذا الجين في نحو 90 بالمئة من حالات "السرطان الغدي القنوي للبنكرياس"، وهو النوع الأكثر شيوعا من سرطان البنكرياس.

ومن الناحية النظرية، إذا تمكّن دواء من استهداف الخلايا التي تحمل هذه الطفرات الجينية، فقد يساعد ذلك في إبقاء السرطان تحت السيطرة، ومنع تطوره أو عودته.

ومع ذلك، فإن هذه النتائج لا تثبت أن اللقاح قادر بالفعل على منع عودة سرطان البنكرياس، لكنها تمثل مؤشرات مشجعة، خصوصا أن دراسات سابقة على لقاحات أخرى مضادة للسرطان أظهرت ارتباط استجابات مناعية مماثلة بتحسن معدلات البقاء على قيد الحياة.

وتعليقا على نتائج الدراسة، قال المؤلف الرئيسي لها اختصاصي علاج الأورام الدكتور بن جورج: "تاريخيا، كان سرطان البنكرياس من أصعب أنواع السرطان التي يمكن علاجها باستخدام العلاج المناعي".

وأضاف: "الأمر المشجع هو أننا تمكنا من توليد استجابة مناعية قوية ضد طفرات جين KRAS لدى جميع المرضى الذين خضعوا للتقييم تقريبا"، حسبما نقل موقع "ساينس أليرت" العلمي.

وتابع: "في تحليل النتائج، بدا أن المرضى الذين أظهروا استجابات مناعية أقوى للقاح تمتعوا بحماية أكبر، مع فترات أطول من البقاء على قيد الحياة دون ظهور المرض مجددا".

وتشير هذه النتائج إلى إمكانية تطوير نهج علاجي جديد يعتمد على تحفيز الجهاز المناعي للتعرف على الخلايا السرطانية التي تحمل طفرات جين KRAS ومهاجمتها، بما قد يساعد مستقبلا في تقليل احتمالات عودة سرطان البنكرياس بعد العلاج.

لكن الباحثين يؤكدون أن إثبات فعالية اللقاح في منع انتكاس المرض يتطلب مزيدا من الدراسات والتجارب السريرية.