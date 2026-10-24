وتتغير ألوان الفلفل الحلو مع نضجه، إذ يكون أخضر في مراحله الأولى، ثم يتحول إلى ألوان أخرى، من بينها الأصفر والبرتقالي والأحمر، مع اختلاف التركيبة الغذائية بحسب النوع ومرحلة النضج.

ووفقا لموقع "فيريويل هيلث"، يتفوق الفلفل الحلو الأحمر قليلا على الأصفر من حيث القيمة الغذائية، خصوصاً في محتواه من فيتامين C، فيما يتميز كل نوع بمضادات أكسدة مختلفة تمنحه خصائص صحية خاصة.

يوفر الفلفل الأحمر كمية أكبر قليلا من فيتامين C مقارنة بالفلفل الأصفر، إذ يحتوي كل 100 غرام منه على نحو 142 مليغراما من هذا الفيتامين، مقابل 139 مليغراما في الكمية نفسها من الفلفل الأصفر.

ومع ذلك، فإن النوعين يتجاوزان الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين C، ما يجعلهما خيارين جيدين لدعم النظام الغذائي الصحي. لذلك، لا يمثل اختلاف اللون سببا كافيا لتفضيل أحدهما على الآخر، خصوصا أن التنويع في تناول الخضراوات يظل عاملاً أساسياً للحصول على عناصر غذائية متعددة.

مضادات الأكسدة.. اختلاف في التركيبة

لا تقتصر الفروق بين النوعين على فيتامين C، بل تمتد إلى مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها كل منهما.

فالفلفل الأصفر غني بمركب "فيولاكسانثين"، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يُدرس دورها في مكافحة الالتهابات والحماية من بعض الأمراض، بما فيها السرطان.

في المقابل، يحتوي الفلفل الأحمر على مركب "كابساثين"، المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة، إلى جانب "الليكوبين"، الذي يرتبط بفوائد محتملة لصحة القلب، ويُبحث دوره في الوقاية من بعض أنواع السرطان.

ماذا يقدم كل 100 غرام؟

تكشف المقارنة الغذائية عن تقارب واضح بين الفلفل الأحمر والأصفر، مع اختلافات محدودة في بعض العناصر.

يحتوي الفلفل الأحمر على 26 سعرة حرارية، مقابل 31 سعرة في الأصفر، كما يوفر 1.2 غرام من الألياف، مقارنة بغرام واحد في الأصفر.

ويحتوي الأحمر على 0.9 غرام من البروتين و6.65 غرام من الكربوهيدرات، مقابل 0.8 غرام من البروتين و6.6 غرام من الكربوهيدرات في الأصفر.

أما المعادن، فيوفر الفلفل الأحمر 213 مليغراما من البوتاسيوم و11 مليغراما من المغنيسيوم، بينما يحتوي الأصفر على 197 مليغراما من البوتاسيوم و10.3 مليغرامات من المغنيسيوم. وفي المقابل، يتقدم الفلفل الأصفر بفارق طفيف في محتواه من الكالسيوم، بواقع 7 مليغرامات مقابل 6 مليغرامات في الأحمر.