قدمت دراسة أجراها باحثون في جامعة روتجرز الأميركية، ونُشرت في مجلة PNAS Nexus، تفسيرا جديدا يفيد بأن المشكلة قد لا تكون في البكتيريا وحدها، بل في جزيئات مجهرية تنفصل عن السن المعدني المزروع نفسه، وتؤثر في قدرة الجهاز المناعي على مكافحة العدوى.

عندما يصبح السن المزروع جزءًا من المشكلة

تشير تقديرات علمية إلى أن نحو 10 إلى 20 بالمئة من الأشخاص الذين خضعوا لزراعة الأسنان قد يصابون بالتهاب الأنسجة المحيطة بالسن المزروع.

ويبدأ الالتهاب عادة بتراكم البكتيريا، لكنه قد يتطور إلى تآكل العظام التي تثبت الزرعة داخل الفك.

واكتشف الباحثون أن البكتيريا المتراكمة على سطح الأسنان المزروعة المصنوعة من التيتانيوم قد تخلق بيئة حمضية تؤدي إلى تآكل أجزاء مجهرية من المعدن.

وتنتقل جزيئات التيتانيوم الدقيقة إلى الأنسجة المحيطة، حاملة معها مواد سامة تنتجها البكتيريا.

وعندما تحاول خلايا مناعية تُعرف باسم "الخلايا البلعمية" التخلص من هذه الجزيئات، تستطيع ابتلاعها، لكنها تعجز عن تحليل المعدن والتخلص منه.

ونتيجة لذلك، تستمر الاستجابة الالتهابية، وتفرز الخلايا مواد تسهم في تدمير الأنسجة والعظام، بينما تتراجع قدرتها على مكافحة البكتيريا.

وفي التجارب المعملية، انخفضت قدرة الخلايا المعرضة لجزيئات التيتانيوم على ابتلاع البكتيريا إلى أقل من نصف قدرتها الطبيعية.

وهنا تكمن المشكلة، فقد تقلل المضادات الحيوية أعداد البكتيريا، بينما يستمر الالتهاب الذي يهدد ثبات السن المزروع.

هل يوجد علاج جديد؟

حدد الباحثون مسارًا مناعيًا يرتبط ببروتين يُعرف باسم TRPC1، يسهم في تنشيط الالتهاب الناتج عن تفاعل جزيئات التيتانيوم مع المواد البكتيرية.

وفي تجارب على الفئران، أدى تعطيل هذا المسار إلى تقليل الالتهاب وتحسين قدرة الخلايا المناعية على التخلص من البكتيريا.

وقد يمهد الاكتشاف لتطوير علاجات تستهدف الالتهاب نفسه، لكن النتائج لا تزال تجريبية، ولم يُعتمد علاج جديد للبشر بناءً عليها.

كيف تحمي زراعة الأسنان؟

يشدد الباحثون على أهمية المتابعة الدورية وإزالة الترسبات البكتيرية بأدوات لا تخدش سطح الزرعة.

ويستدعي النزيف المتكرر أو التورم أو الإفرازات حول الزرعة مراجعة طبيب الأسنان، حتى دون الشعور بالألم.

ولا تعني النتائج أن زراعات التيتانيوم غير آمنة، بل تكشف سببًا محتملًا لتعقيد علاج بعض التهاباتها، وتؤكد أن الحفاظ على السن المزروع يعتمد أيضًا على سلامة الأنسجة والعظام المحيطة به.