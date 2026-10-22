وأشارت وزارتا الصحة والزراعة، في بيان مشترك، إلى أن "فيروس شاموندا ينتشر في إفريقيا وآسيا منذ عقود، من دون توثيق أي إصابة بشرية به حتى الآن، ما يجعل هذه الحالة استثنائية لمريض يعاني من نقص حاد في المناعة"، كان أُدخل المستشفى في ليون لتلقي العلاج من مرض خطير "وتوفي في أوائل أكتوبر".

وأوضح البيان أن الفرضية في هذه المرحلة هي "إصابته بالفيروس من طريق لدغة ذبابة من نوع (كوليكويد) في شرق فرنسا، وهي منطقة ينتشر فيها الفيروس بين الحيوانات خلال الربيع والصيف".

وبالاستناد إلى التحقيقات التي أُجريت "من المرجح جدا أن تكون المضاعفات الدماغية التي لوحظت لدى المريض قبل وفاته مرتبطة بفيروس شاموندا"، وفق البيان.

وأضاف البيان أنه "استنادا إلى المعطيات المتاحة بشأن هذا الفيروس، لا مخاطر صحية محددة تهدّد الفرنسيين حتى الآن".

وتابع: "لا تزال التحقيقات السريرية والبيولوجية والوبائية قائمة".