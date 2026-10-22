وتُستخدم لغة "بي إتش بي" في تشغيل عدد كبير من المواقع حول العالم. وحذر المكتب الألماني الاتحادي لأمن المعلومات وخبراء دوليون من خطورة الثغرتين، فيما أوقف بعض مشغلي المواقع خدماتهم مؤقتا كإجراء احترازي.

اكتُشفت ثغرتان خطيرتان في لغة البرمجة "بي إتش بي"، تحملان اسمي "بي إتش بي 2 شيل" والرقمين "CVE-2026-109618" و"CVE-2026-109619".

وتسمح الثغرتان للمهاجمين بتشغيل تعليمات برمجية ضارة عن بُعد على الخوادم التي تستخدم إصدارات متأثرة، ما قد يتيح لهم السيطرة الكاملة على الأنظمة المخترقة.

وزادت خطورة الوضع بعد تسرب تفاصيل الثغرتين إلى العلن قبل الموعد المحدد، ما دفع بعض مشغلي المواقع إلى إيقافها مؤقتا لتجنب تعرضها للاختراق.

هل بياناتي على المواقع معرضة للخطر؟

نعم، قد تتعرض البيانات الشخصية للخطر إذا كان الموقع يستخدم إصدارا متأثرا من "بي إتش بي" ولم يثبت التحديثات الأمنية اللازمة.

وفي هذه الحالة، قد يتمكن المهاجمون من الوصول إلى قواعد البيانات المرتبطة بالموقع، ما قد يؤدي إلى سرقة معلومات حساسة، مثل البيانات الشخصية وكلمات المرور وبيانات الاتصال.

لكن الثغرتين لا تشكلان خطرا مباشرا على الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر الشخصية، إذ تستهدفان الخوادم التي تعمل عليها المواقع الإلكترونية.

ما دور الذكاء الاصطناعي في هذه الأزمة؟

لم يتضح بعد كيف اكتُشفت الثغرتان، لكن هناك مؤشرات على أن استخدام الذكاء الاصطناعي ربما ساهم في اكتشافهما، رغم بقائهما دون اكتشاف لعقود.

وفي المقابل، يمكن للمهاجمين استخدام الذكاء الاصطناعي للبحث بسرعة عن الخوادم غير المحمية واستغلال الثغرات الموجودة فيها، ما يسمح بتنفيذ هجمات واسعة النطاق خلال وقت قصير.

وبذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع الهجمات الإلكترونية، كما يمكن استخدامه في المقابل للمساعدة على اكتشاف التهديدات والتصدي لها.

ينبغي لمشغلي المواقع الإلكترونية، بما في ذلك المدونات ومواقع الشركات والجمعيات والمؤسسات العامة، التحقق من إصدار "بي إتش بي" المستخدم على خوادمهم، والتأكد من تثبيت التحديثات الأمنية اللازمة.

وأصدر فريق تطوير اللغة تحديثات أمنية طارئة الأربعاء، فيما بدأت شركات استضافة كبرى، مثل "يونوس"، تحديث أنظمتها لحماية المواقع المستضافة لديها.

وقد تكون المواقع التي تعتمد التحديثات الأمنية التلقائية محمية بالفعل، لكن يتعين على مشغليها التأكد من تثبيت التحديثات المطلوبة.

ما الخطوات التالية، ومتى ينتهي الخطر؟

بدأت هجمات إلكترونية تستهدف الأنظمة المعرضة للخطر، ومن المتوقع أن تستمر لأسابيع أو أشهر، مع مواصلة المهاجمين البحث عن خوادم لم تُحدَّث أنظمتها الأمنية.

ولا يمكن اعتبار الأزمة منتهية قبل أن تثبت الغالبية العظمى من شركات الاستضافة ومسؤولي الأنظمة التحديثات اللازمة.

أما الأنظمة القديمة التي لم تعد تتلقى تحديثات أمنية رسمية، فينبغي عزلها عن الشبكات أو إيقافها فورا، لمنع استغلال الثغرات فيها.