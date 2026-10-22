وبحسب مؤسسة "مايو كلينك" الطبية الأميركية، فإن العامل الأهم في ارتفاع سكر الدم هو إجمالي كمية الكربوهيدرات التي يتناولها الشخص، وليس فقط ما إذا كانت هذه الكربوهيدرات تأتي من السكر أو النشويات.

وهذا يعني أن مريض السكري يمكنه تناول المانغو، لكن عليه احتسابها ضمن كمية الكربوهيدرات المسموح بها في وجباته اليومية.

كيف تتناول المانغو دون إفراط؟

ينصح الخبراء بتقطيع المانغو ووضع كمية محددة منها في طبق صغير، بدلا من تناول ثمرة كاملة دون معرفة حجمها أو كمية السكر الموجودة فيها.

ومن المهم أيضا الانتباه إلى الأطعمة الأخرى التي يتناولها الشخص في الوجبة نفسها، مثل الأرز والخبز والحلويات، لأنها تحتوي بدورها على كربوهيدرات تؤثر في مستوى السكر بالدم.

وتوصي مؤسسة السكري البريطانية بتناول المانغو الطازجة بدلا من عصيرها، لأن الفاكهة الكاملة تحتوي على الألياف، كما أن التحكم في الكمية يكون أسهل.

أما المانغو المجففة، فيجب الحذر من تناول كميات كبيرة منها، لأن تجفيف الفاكهة يجعل كمية صغيرة تحتوي على قدر أكبر من السكر والكربوهيدرات مقارنة بالحجم نفسه من الفاكهة الطازجة.

ويمكن أيضا تناول قطع المانغو مع الزبادي الطبيعي غير المحلى، لكن ذلك لا يعني أن الزبادي يمنع ارتفاع السكر، إذ تظل كمية المانغو عاملا مهما.

هل ترفع المانغو سكر الدم بسرعة؟

تُصنف المانغو ضمن الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، إذ يبلغ مؤشرها نحو 51 وفقا للبيانات المذكورة.

والمؤشر الجلايسيمي هو مقياس يوضح مدى سرعة ارتفاع سكر الدم بعد تناول طعام يحتوي على الكربوهيدرات.

لكن انخفاض هذا المؤشر لا يعني أن تناول كميات كبيرة من المانغو آمن لمرضى السكري، لأن تأثيرها يعتمد أيضا على حجم الحصة ودرجة نضج الثمرة وطبيعة الوجبة.

كما تختلف استجابة الجسم من شخص إلى آخر، فقد ترتفع مستويات السكر لدى بعض الأشخاص أكثر من غيرهم بعد تناول الكمية نفسها.

لذلك، ينصح الخبراء بمراقبة مستوى السكر لمعرفة تأثير المانغو على الجسم، والالتزام بالخطة الغذائية والعلاجية التي يحددها الطبيب.

وبالنسبة إلى المرضى الذين يستخدمون الأنسولين قبل الوجبات، فمن الضروري احتساب الكربوهيدرات الموجودة في المانغو ضمن الوجبة، وفقا لتعليمات الطبيب.

الخلاصة أن مرضى السكري ليسوا مضطرين إلى الامتناع عن المانغو، لكن الأفضل تناول كمية معتدلة منها، واختيار الفاكهة الطازجة بدلا من العصائر، ومراقبة تأثيرها على مستوى السكر في الدم.