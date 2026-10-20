بحث أعلنته الجمعية الأميركية لطب الأعصاب أمس الإثنين، يطرح هذا الاحتمال، بعدما ربطت بيانات أجهزة تتبع النشاط لمدة عام بتشخيصات لاحقة لأمراض عصبية، بينها الخرف وباركنسون والسكتة الدماغية.

والفكرة لا تعني أن الساعة تستطيع تشخيص هذه الأمراض، بل إن نمط النشاط الطويل قد يقدم إشارة تستحق النظر إليها ضمن الصورة الصحية الكاملة للشخص.

عام من الحركة تحت المتابعة

حلل الباحثون بيانات أكثر من 22 ألف بالغ، ضمن بحث عُرض في الاجتماع السنوي الـ151 للجمعية.

ووجد الباحثون أن الأشخاص، الذين بلغ متوسط خطواتهم أقل من 5 آلاف يوميا، سجلوا لاحقا تشخيصا بأحد الأمراض العصبية المدروسة بمعدل يقارب الضعف، مقارنة بمن تجاوز متوسط خطواتهم 12 ألفا يوميا.

وتخص المقارنة مجموعة التشخيصات التي تناولها البحث، ولا تعني أن خطر كل مرض منها تضاعف على حدة. كما لا تحول الرقم الأعلى إلى هدف علاجي يجب على الجميع بلوغه.

الصورة أوسع من المشي

كان الأقل نشاطا أكثر عرضة أيضا لوجود السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب، وهي عوامل ارتبط بها جانب مهم من الفروق بين مجموعات النشاط، وفق البيان البحثي.

ومن هنا تأتي قيمة الزاوية التي يقترحها الباحثون: بيانات الحركة قد تلفت الانتباه إلى أشخاص يحتاجون إلى مراجعة مبكرة لصحتهم العامة، بدلا من التعامل مع عداد الخطوات كمسابقة يومية منفصلة عن بقية المؤشرات.

فالرقم المنخفض لا يحدد المشكلة، لكنه قد يفتح سؤالا مفيدا خلال المتابعة الطبية: كيف تبدو الحركة ضمن وضع الشخص الصحي وحياته اليومية؟

ارتباط لا يثبت الوقاية

لا تثبت النتائج أن قلة الخطوات سببت الأمراض، أو أن رفع العدد وحده سيمنعها. فالمقارنة رصدية، ويمكن أن تتداخل فيها عوامل صحية وسلوكية متعددة.

كذلك تختلف متابعة نمط الحركة عن تشخيص المرض؛ فالجهاز يسجل النشاط، بينما يتطلب فهم الحالة الصحية تقييما يتجاوز شاشة الساعة.

والنتائج المعروضة في مؤتمر علمي تظل بحاجة إلى قراءتها ضمن تفاصيل البحث وحدوده. لذلك لا يصح تحويلها إلى وعد بأن الساعة تتنبأ بالخرف، أو إلى إنذار لكل من لم يبلغ رقما محددا.

كيف تستفيد عمليا؟

يمكن استخدام سجل النشاط للتعرف إلى العادات على مدى أسابيع، بدلا من الحكم على الصحة من يوم نشيط وآخر قليل الحركة. وإذا أثار النمط تساؤلات، يمكن مناقشته مع المختص إلى جانب الوزن وضغط الدم وسكر الدم.

أما زيادة النشاط، فلا تستدعي البدء بهدف مرتفع دفعة واحدة. وتوصي منظمة الصحة العالمية البالغين بممارسة 150 إلى 300 دقيقة أسبوعيا من النشاط في الهواء الطلق متوسط الشدة، أو ما يعادله من النشاط الشديد، مع تقوية العضلات يومين أسبوعيا على الأقل.

وتؤكد أن بعض الحركة أفضل من انعدامها، وأن البداية بكميات صغيرة ثم الزيادة تدريجيا تظل مفيدة. فالساعة قد تساعدك على رؤية عاداتك، لكن قيمتها لا تختزل في مطاردة رقم؛ بل في تحويل المعلومة إلى حركة مناسبة ومتابعة صحية عند الحاجة.