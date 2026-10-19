وأوضحت الشركة أن هذه الأسهم ستؤول إلى "صندوق أنثروبيك للمنفعة العامة"، الذي سيمثل كيانا جديدا يعمل داخل الشركة.

وقالت في منشور على مدونتها إن هذا الصندوق "سيوفر مرونة أكبر ونطاقا أوسع، مما يتيح لنا السعي وراء مهمتنا بطرق جديدة"، مضيفة أن ذلك قد يشمل تقديم تبرعات كبرى لجمعيات خيرية تقليدية، أو توجيه مساعدات مالية مباشرة لفئات سكانية محددة.

واستشهدت "أنثروبيك" بتأثيرات سوق العمل بوصفها مثالا على التحديات التي تواجه مهمتها، مشيرة إلى أنه رغم التزامها بتقديم 200 مليون دولار لدراسة آثار الذكاء الاصطناعي، فإن وتيرة التقدم المتسارعة في هذه التكنولوجيا "قد تتطلب نهجا أكثر جرأة".

وتأسست "أنثروبيك" على يد رئيسها التنفيذي داريو أمودي و5 مؤسسين آخرين، وصُممت منذ البداية لتكون شركة منفعة عامة، وهو تصنيف يتيح للشركات الربحية تحقيق التوازن بين أهدافها المالية ومسؤولياتها تجاه المجتمع.