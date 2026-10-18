ووفقا لجمعية القلب الأميركية، فإن استبدال الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة، إلى جانب الإكثار من الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه، يساعد على تحسين مستويات الدهون في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتبرز 4 أطعمة يمكن إدراجها بسهولة ضمن النظام الغذائي اليومي:

الشوفان

يحتوي على ألياف قابلة للذوبان، أبرزها "بيتا غلوكان"، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) من خلال تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء.

الأفوكادو

غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والألياف، ويمكن أن يساعد على تحسين مستويات الكوليسترول، خصوصا عند تناوله بديلا للأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

الأسماك الدهنية

مثل السلمون والسردين والماكريل، وتحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد على خفض الدهون الثلاثية ودعم صحة القلب، لكنها لا تخفض بالضرورة الكوليسترول الضار بصورة مباشرة.

الكيوي

يوفر الألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين سي، ما يجعله إضافة مفيدة لنظام غذائي صحي للقلب، وإن كانت الأدلة على تأثيره المباشر في خفض الكوليسترول أقل قوة مقارنة بالشوفان.

ويؤكد خبراء التغذية أن الفائدة الأكبر تتحقق عند إدراج هذه الأطعمة ضمن نظام غذائي متوازن، مع تقليل الدهون المشبعة، وممارسة النشاط البدني بانتظام، بدلا من الاعتماد على نوع واحد من الطعام.

كما أن التغييرات الغذائية لا تغني عن الأدوية الخافضة للكوليسترول عندما يوصي بها الطبيب.