وستظهر العلامة مباشرة على صفحة تشغيل الأغنية، ويمكن للمستخدم الضغط عليها للاطلاع على معلومات إضافية بشأن دور الذكاء الاصطناعي في إنتاجها. وأكدت يوتيوب أن الميزة ستتوسع لاحقًا لتشمل تطبيق يوتيوب الرئيسي، وليس خدمة الموسيقى وحدها.

كيف سيعرف يوتيوب الأغاني الاصطناعية؟

تعتمد الآلية الجديدة على مسارين، إفصاح شركات الإنتاج والتوزيع الموسيقي عن استخدام الذكاء الاصطناعي، وأدوات رصد داخلية تستخدمها يوتيوب للتعرف على المحتوى المولد آليًا.

ووفق إرشادات المنصة، يمكن للشركاء تصنيف الأعمال الموسيقية ضمن ثلاث فئات: أعمال أُنتجت بالكامل بالذكاء الاصطناعي، وأعمال استُخدمت فيها التقنية جزئيًا، وأعمال لم تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وإذا لم يقدم الشريك معلومات عن طريقة إنتاج الأغنية، فقد تعتمد يوتيوب على مؤشرات تقنية خاصة بها لتحديد التصنيف المناسب.

ولا يعني ذلك أن أي أغنية استخدمت أدوات رقمية تقليدية ستُصنف تلقائيًا بوصفها منتجًا للذكاء الاصطناعي. فالتمييز يتعلق باستخدام النماذج التوليدية في إنشاء محتوى موسيقي، مثل الألحان أو الأصوات الغنائية.

هل يعني التصنيف حظر الأغاني؟

الإجابة المختصرة هي كلا، فالعلامة الجديدة تهدف إلى الإفصاح عن طبيعة الإنتاج، وليس منع تداول الموسيقى الاصطناعية.

وتوضح سياسات يوتيوب أن مجرد الكشف عن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يؤدي تلقائيًا إلى تقييد انتشار المحتوى أو حرمانه من تحقيق الإيرادات.

وبذلك تترك المنصة للمستمع حرية الاختيار، بدلًا من استبعاد الأعمال المنتجة بهذه التقنيات من مكتبتها الموسيقية.

لماذا الآن؟

تأتي الخطوة مع تزايد قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي على إنتاج أغانٍ متكاملة، تتضمن الألحان والتوزيع الموسيقي والأصوات الغنائية، دون الحاجة إلى تسجيل تقليدي داخل استوديو.

وأصبح التمييز بالاستماع وحده بين الصوت البشري والصوت الاصطناعي أكثر صعوبة، خصوصًا مع تطور تقنيات محاكاة الأصوات.

ولا تواجه يوتيوب هذا التحدي وحدها، إذ بدأت منصات موسيقية أخرى اعتماد سياسات مختلفة للتعامل مع المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، تتراوح بين الإفصاح والتصفية وفرض قيود على بعض الأعمال.

لكن التصنيف لا يحسم جميع الأسئلة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، أو استخدام أصوات الفنانين دون موافقتهم، أو أحقية الأعمال الاصطناعية في المنافسة على عائدات الاستماع.

التحذيرات المبكرة، وما إذا كان التعامل معها بجدية أكبر كفيلًا بحماية لاعبات أخريات من الانتهاكات المزعومة.