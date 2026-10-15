لكن متى يحدث ذلك بالتحديد في رأي العلم؟

تبدأ بعض القدرات البدنية بالتراجع قبل بلوغ الأربعين، وفق دراسة سويدية تتبعت المشاركين 47 عاما، وأظهرت أن توقيت الذروة يختلف بين اللياقة القلبية والتحمل العضلي والقدرة على أداء الحركات السريعة.

وشملت الدراسة، التي أجراها باحثون في معهد كارولينسكا، 427 شخصا ولدوا عام 1958، وخضعوا لاختبارات متكررة بين سني 16 و63 عاما، لرصد تغير قدراتهم البدنية على امتداد حياتهم.

وأظهرت النتائج أن القدرة البدنية والتحمل العضلي بلغا ذروتهما بين سني 26 و36 عاما، بحسب المؤشر المقاس والجنس، ثم بدأ انخفاض تدريجي تسارعت وتيرته مع التقدم في العمر.

أما القدرة العضلية الانفجارية، التي تقاس باختبار القفز العمودي، فبلغت ذروتها في سن 27 عاما لدى الرجال و19 عاما لدى النساء، ضمن العينة المدروسة.

ويفسر اختلاف هذه النتائج سبب صعوبة اختزال تراجع القوة البدنية في عمر واحد، رغم أن عرض معهد كارولينسكا للدراسة ركز على منتصف الثلاثينيات بوصفه نقطة تحول في عدد من مؤشرات الأداء.

وبحسب المعهد، حقق أشخاص بدأوا ممارسة النشاط البدني في مرحلة البلوغ تحسنا في قدراتهم تراوح بين 5 و10 بالمئة.

وقالت الباحثة الرئيسية ماريا فيسترستول، إن النشاط البدني يستطيع إبطاء تراجع الأداء، وإن كان لا يوقفه تماما.