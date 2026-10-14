وحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، طالب أكثر من 150 طبيبا واختصاصيا في طب الأطفال والعيون والسمع والنطق، الحكومة البريطانية بوضع معايير صحية لاستخدام التكنولوجيا التعليمية داخل المدارس، محذرين من أن الأجهزة والمنصات الرقمية دخلت الفصول والواجبات المنزلية دون تقييم كاف لتأثير استخدامها المتراكم على صحة الأطفال.

ويستند أحد أبرز التحذيرات إلى مراجعة علمية واسعة نشرتها دورية "جاما نتورك أوبن"، جمعت نتائج 45 دراسة شملت 335 ألفا و524 شخصا، بمتوسط عمر بلغ نحو 9 سنوات.

ووجد الباحثون أن كل ساعة إضافية يوميا أمام الشاشات الرقمية للأطفال ارتبطت بزيادة قدرها 21 بالمئة في احتمالات الإصابة بقصر النظر، بينما كان الارتفاع أكثر وضوحا عندما تراوح الاستخدام اليومي بين ساعة و4 ساعات.

وشملت الشاشات في الدراسات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو والتلفزيون.

ولا تعني النتائج أن الشاشة وحدها تسبب قصر النظر بصورة مباشرة، إذ صنف الباحثون مستوى اليقين الإجمالي للأدلة بأنه "منخفض"، بسبب الاختلاف الكبير بين الدراسات. لكنها تعزز أدلة سابقة تربط قصر النظر بكثرة الأنشطة التي تتطلب النظر من مسافة قريبة، إلى جانب قلة الوقت الذي يقضيه الأطفال في الهواء الطلق.

وتشير تقديرات علمية إلى أن قصر النظر قد يصيب نحو نصف سكان العالم بحلول عام 2050، مع تزايد الحالات التي تبدأ في سن أصغر، مما يرفع لاحقا مخاطر مشكلات أكثر خطورة مثل انفصال الشبكية والغلوكوما والتنكس البقعي.

ولا تقتصر مخاوف الأطباء البريطانيين على البصر، فبحسب الرسالة التي نقلتها "إندبندنت"، حذر الموقعون من أن الاستخدام المفرط قد يؤثر أيضا في التفاعل اللغوي والاجتماعي لدى الأطفال الأصغر سنا.

وأظهرت دراسة منشورة في "جاما بيدياتريكس" أن طفلا يبلغ 3 سنوات ويقضي نحو 3 ساعات يوميا أمام الشاشة قد يفقد، مقارنة بالاستخدام الأقل، نحو 1139 كلمة يسمعها من البالغين و194 تبادلا حواريا خلال اليوم.

كما وجدت دراسة شملت 1878 طفلا تتراوح أعمارهم بين 12 و48 شهرا بـ19 دولة في أميركا اللاتينية ارتباطا بين زيادة وقت الشاشة وتراجع بعض مؤشرات المهارات اللغوية، في حين ارتبطت القراءة المشتركة مع الوالدين بنتائج لغوية أفضل.