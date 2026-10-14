وأوضح سانكار، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية: "بدأ عدد كبير من باحثي الذكاء الاصطناعي التدخين لإظهار مدى إيمانهم بالذكاء الاصطناعي أمام الباحثين الآخرين".

وأوضح أن "المنطق وراء ذلك هو: أنا أؤمن بالذكاء الاصطناعي إلى درجة أنني أعتقد أنه سيتمكن من علاج السرطان، لذلك أظهر لك أنني أراهن بكل ما أملك".

وأضاف أن ما يحدث يعكس، بحسب رأيه، حالة من "الوهم الاجتماعي المحيط بالذكاء الاصطناعي"، قائلا إن بعض العاملين في وادي السيليكون يضعون كل رهاناتهم على هذه التكنولوجيا.

وتأتي تصريحات سانكار في وقت تشهد به منتجات النيكوتين عودة إلى بعض مكاتب شركات التكنولوجيا.

وكانت مجلة "فورتشن" قد أفادت سابقا بأن شركة "بالانتير" وفرت أكياس النيكوتين مجانا في آلات البيع بمكتبها في واشنطن، للموظفين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاما فما فوق.

كما ذكرت صحيفة "بزنس إنسايدر" الشهر الماضي، أن بعض مؤسسي الشركات الناشئة في وادي السيليكون اتجهوا إلى التدخين، متخلين عن ثقافة السعي المفرط إلى الصحة واللياقة البدنية جزئيا، بهدف "بناء علاقات مهنية".