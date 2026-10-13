أوضحت غوغل -التابعة لمجموعة ألفابت- أن النموذج الجديد يبرع في ما تسميه "العمل المتعمق"، أي تنفيذ مهام معقدة متعددة الخطوات في قطاعات البرمجة والمالية والقانون والأمن الإلكتروني والعلوم.

وحددت الشركة سعر واجهة برمجة التطبيقات عند الإطلاق بدولارين لكل مليون رمز للمدخلات، و10دولارات لكل مليون رمز للمخرجات، على أن يرتفع السعر إلى الضعف بعد الثلاثين من نوفمبر المقبل.

ويأتي هذا الطرح بعد مسار صعب خاضته غوغل في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ أعلنت في سبتمبر أنها لم تعد تعتزم إطلاق "جيميناي 3.5 برو"، الذي كان الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي قد وعد في وقت سابق بإصداره في يونيو.

كما أجرت الشركة عملية إعادة تنظيم شاملة في "ديب مايند"، على خلفية استقالة مؤسسه المشارك والرئيس التنفيذي ديميس هاسابيس، ورحيل عدد من قادة نموذج جيميناي عن الشركة.

ويتاح "أرغون" لعملاء الاشتراكات عبر أدوات غوغل المخصصة لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويمكن لمشتركي "غوغل إيه آي برو" و"ألترا" الوصول إليه من خلال تطبيق جيميناي و"إيه آي مود إن سيرش"، بينما تقتصر أداة البرمجة "أنتيغرافيتي" على مشتركي "ألترا" وحدهم.

وذكرت غوغل أن الفرق التي استعانت بـ"أرغون" داخل "أنتيغرافيتي" سجلت زيادة تتجاوز 35 في المئة في عمليات إرسال التعليمات البرمجية الخاصة بوكلاء الذكاء الاصطناعي، مع انخفاض في عمليات التراجع عن تلك التعليمات بنحو الثلث.

من بين الجهات التي جربت النموذج في مرحلة مبكرة: ديلويت، وليكسيس نيكسيس، وأمبيانس هيلث كير، وإيزومورفيك لابز.

وفي سياق مواز، أعلنت غوغل أنها ستفتح برنامج "فيرويند" أمام مئات الشركاء الجدد، وهو برنامج يتيح لمتخصصي الأمن الإلكتروني، بعد اجتيازهم تدقيقا، الحصول على نسخة من "أرغون" منزوعة القيود الأمنية المدمجة.

وكانت الشركة قد أفادت في سبتمبر بأنها توفر النموذج لشركاء مختارين في مجال الأمن السيبراني.

وستتيح غوغل، في مبادرة منفصلة، لـ10 آلاف عالم وصولا مجانيا لمدة 6 أشهر إلى أعلى مستوى استخدام في "أنتيغرافيتي".