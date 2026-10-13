ويقصد بهذا المصطلح الثبات في وضعية واحدة مع شد عضلات الجسم لفترة زمنية محددة، بدلاً من القيام بحركات تكرارية لتقوية العضلات.

وشملت الدراسة التي أجراها باحثون من عدة جامعات بريطانية مثل كانتربري كرايست تشريش، وسانت ماري، وكيل وكلية لندن الجامعية، 100 شخص بالغ تبلغ أعمارهم 37 عاما في المتوسط لا يعانون من مشكلات في ضغط الدم.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها دورية علمية متخصصة في الطب الرياضي، طلب الباحثون من 80 متطوعاً ممارسة تدريب "الإستناد إلى الحائط" 3 مرات أسبوعياً.

وبعد 4 أسابيع من ممارسة هذه التدريبات، انخفض ضغط الدم الانقباضي للمتطوعين بواقع 9.5 درجات، مقارنة بالمجموعة التي لم تمارس التمارين متساوية القياس.

وكشفت الدراسة أيضا أن خفض معدل ممارسة التمارين إلى مرة واحدة أسبوعيا فقط، بدلاً من 3 مرات، أدى إلى خفض الضغط الانقباضي بواقع 6.6 درجات مقارنة بقياس الضغط لدى المتطوعين قبل بدء التجربة.

ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية عن باحثين شاركوا في التجربة قولهم إن "ممارسة الحد الأدنى من هذه التدريبات يمكن أن يعود بفوائد ملموسة على الشخص، مما يجعل هذه التمارين خيارا عمليا للأشخاص الذين لديهم وقت محدود لممارسة الرياضة"

وأوضح الباحثون أن التمارين متساوية القياس يمكن أن تساعد في استرخاء الأوعية الدموية مما يؤدي إلى تدفق الدم بسهولة أكبر. ويرى الفريق البحثي ضرورة إجراء مزيد من الدراسات للتيقن من هذه صحة هذه النتائج.