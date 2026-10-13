وقام فريق بحثي من جامعتي كينجز لندن البريطانية وماساشوسيتش أمهيرست الأميركية بمتابعة الحالة الصحية لأكثر من 5500 مراهق تبلغ أعمارهم 12 عاما في المتوسط باستخدام أجهزة قياس الوظائف الحيوية للجسم، مع إخضاعهم للتصوير بالرنين المغناطيسي للمخ واختبارات لقياس صحتهم النفسية.

وتبين من الدراسة أن قطع عدد أكبر من الخطوات أثناء السير مرتبط بزيادة سمك منطقتين في المخ على صلة بالوظائف الحركية والمعرفية.

وتوضح الطبيبة كلودين هيجدون أخصائية طب نفس الأطفال في مؤسسة نورثويل هيلث الصحية، وهي ليست من المشاركين في التجربة، أن "الأمر الجيد بشأن هذه الاكتشاف العلمي أن الجزء الذي يستفيد من السير في المخ يرتبط بعملية اتخاذ القرارات والانتباه، وبالتالي فإن قطع عدد كبير من الخطوات يوميا يمكن أن يساعد في تحسين اختيارات الشخص والقدرة على التحكم في الانفعالات".

وأوضح الباحثون أن النشاط البدني يؤدي إلى إفراز بعض المواد الكيماوية المفيدة في المخ مثل الدوبامين والسيروتونين، مع خفض تركيز مواد أخرى مثل الكورتيسول، مما يساعد في تقليل التوتر والحد من الاكتئاب.

ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية عن باحثين مشاركين في الدراسة قولهم: "لابد أن يشجع ال باء أطفالهم على السير لمسافات أطول على مدار اليوم، فالحركة تنطوي على أهمية كبيرة، وبالتالي فإن السير لبعض الوقت يوميا يمكن أن يحدث تغييراً كبيراً".