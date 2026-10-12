وقفز سهم ميتا بنحو 4 بالمئة خلال ‌تعاملات بعد الظهر.

وتأتي عملية الإطلاق بعدما ‌تعهد الرئيس ‌التنفيذي مارك زوكربيرغ بضخ مليارات الدولارات وعزز جهود استقطاب الباحثين خلال العام الماضي للحاق بركب سباق الذكاء الاصطناعي المحتدم في سيليكون ‌فالي.

وقالت ميتا إن ‌النموذج (ميوز ⁠وندر) سيستخدم قريبا لتشغيل وكيلها للذكاء الاصطناعي الشخصي ميوز، والذي سيكون متاحا في البداية للمشتركين، في حين أن ⁠النموذج (ميوز ‌وندرفول) الأقوى سيكون متاحا لمشتركي أداة البرمجة بالذكاء ⁠الاصطناعي (ميوز كود).

وذكرت ميتا في منشور على مدونتها "بدأنا ⁠قبل 14 شهرا عملية إصلاح شاملة لجهودنا في مجال ​الذكاء الاصطناعي، وخلال ⁠تلك الفترة انتقلنا ​من إعادة بناء أسسنا إلى توسيع آفاقنا".

وقد يفتح إطلاق ميتا ​الناجح لوكيلها للذكاء الاصطناعي الشخصي ميوز الشهر الماضي مسارا مربحا لتحويل استثمارات الشركة الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى مصادر دخل ​جديدة ‌من خلال الاشتراكات، على الرغم من المخاوف بشأن ​خصوصية المستخدمين.