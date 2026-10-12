الحديد.. اختلاف بين المصادر

يوضح مكتب المكملات الغذائية التابع للمعاهد الوطنية للصحة الأميركية أن الحديد الغذائي يتوافر في شكلين: الهيمي وغير الهيمي.

وتحتوي الأغذية النباتية والحبوب المدعمة على الحديد غير الهيمي، بينما تحتوي اللحوم والمأكولات البحرية والدواجن على كلا الشكلين. ويكون الحديد الهيمي أقل تأثرا بمكونات الغذاء المصاحبة.

وأظهرت دراسة منشورة في "المجلة الأميركية للتغذية السريرية" أن تناول القهوة مع الوجبة يمكن أن يقلل امتصاص الحديد غير الهيمي، وأن التأثير يرتبط بتركيز القهوة.

طريقة التحضير والكوليسترول

وبحسب جامعة أوبسالا السويدية، تحتوي القهوة على مركبي "الكافيستول" و"الكاهويول"، اللذين يمكن أن يرفعا مستويات الكوليسترول. وتؤثر طريقة التحضير والترشيح في كمية هذين المركبين التي تصل إلى المشروب.

وأوضحت الجامعة أن المرشحات الورقية المستخدمة في آلات القهوة بالتقطير تزيل معظم هذه المركبات، بينما قد تبقى بكميات أعلى في القهوة المحضرة بطرق أخرى لا تستخدم الترشيح الورقي.

الارتجاع.. استجابة تختلف بين الأشخاص

يشير المعهد الأميركي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى إلى أن بعض المصابين بالارتجاع المعدي المريئي يجدون أن أطعمة أو مشروبات معينة تثير أعراضهم أو تزيدها.

وتشمل المحفزات الشائعة القهوة ومصادر الكافيين الأخرى، والحمضيات والطماطم، والأطعمة الغنية بالدهون. ويوصي المعهد بمناقشة الأطعمة والمشروبات التي تزيد الأعراض مع الطبيب، لتحديد التغييرات الغذائية المناسبة لكل شخص.

كمية الكافيين مهمة

وتقول إدارة الغذاء والدواء الأميركية إن تناول 400 ملليغرام من الكافيين يوميا لا يرتبط عادة بآثار سلبية لدى معظم البالغين، مع تفاوت الحساسية للكافيين وسرعة تخلص الجسم منه.

ولا تعادل هذه الكمية عددا ثابتا من أكواب القهوة، بسبب اختلاف أحجام الأكواب وتركيز الكافيين. كما تؤكد الإدارة ضرورة احتساب الكافيين من جميع مصادره، ومراجعة مقدم الرعاية الصحية بشأن الحد منه عند الحمل أو الرضاعة، أو في حال وجود حالات صحية أو أدوية قد تزيد الحساسية لتأثيراته.