وتظهر الصورة أشعة الشمس وهي تغمر تكوينات صخرية شاهقة ذات حواف خشنة، تشكلت قبل مليارات السنين بفعل عمليات جيولوجية وعوامل التعرية.

والتقطت كاميرا "ماستكام" المثبتة على المسبار الصورة بعد نحو ساعة من شروق الشمس، بينما تظهر في الأفق منحدرات وتكوينات صخرية نحتتها الرياح على مدى عصور طويلة.

وهبط "كيوريوسيتي" عام 2012 داخل فوهة "غيل" بالقرب من خط استواء المريخ، قبل أن يبدأ في 2014 تسلق جبل "شارب"، الذي يرتفع نحو 5 كيلومترات من قاع الفوهة.

وقال عالم الكواكب في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا أشوين فاسافادا إن القمم الصخرية اللامعة الظاهرة في الأفق تختلف عن جميع الطبقات التي مر بها المسبار حتى الآن.

ويرجح العلماء أن هذه التكوينات كانت في الأصل رواسب حملتها الرياح، ربما من الرمال أو الرماد الناتج عن نشاط بركاني قريب، قبل أن تتصلب وتعيد الرياح نحتها لتشكل سلاسل صخرية تعرف باسم "ياردانغ".

ويقدر أن هذه الطبقة تشكلت قبل نحو 3 مليارات عام، وتمتد لمسافة تقارب 16 كيلومترا عبر الأطراف الشمالية الغربية لجبل شارب.

وبحسب ناسا، صعد "كيوريوسيتي" أكثر من كيلومتر خلال رحلته على جبل شارب، وهو أعلى ارتفاع يبلغه مسبار متجول على سطح المريخ.

وتأمل الوكالة أن يصل المسبار إلى طبقة "ياردانغ" خلال عامي 2027 أو 2028، حيث سيستخدم أجهزته لدراسة طبيعتها الجيولوجية.

ويبحث "كيوريوسيتي"، من خلال دراسة الصخور والمناخ القديم للمريخ، عما إذا كان الكوكب قد وفر في الماضي ظروفا ملائمة لوجود حياة ميكروبية.