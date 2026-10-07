وتطور شركتا "جنرال دايناميكس" و"بريمورديال لابس" نظاما للتحكم الصوتي يمكن دمجه في الإصدارات المستقبلية من دبابة "جنرال دايناميكس" من الجيل التالي والمركبة القتالية "XM30"، بما يتيح لأطقمها التحكم في أجهزة الاستشعار وأجهزة الراديو والطائرات المسيرة وغيرها باستخدام أوامر صوتية باللغة الإنجليزية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعاون بين الشركتين، إذ أعلنت "جنرال دايناميكس لاند سيستمز" و"بريمورديال لابس"، الأربعاء، توقيع "اتفاقية تعاون رئيسية"، بعد سنوات من العمل المشترك بينهما.

وتصنع "جنرال دايناميكس لاند سيستمز" مركبات عسكرية ثقيلة، من بينها دبابات "أبرامز" ومركبات "سترايكر"، بينما تطور "بريمورديال لابس" واجهة تفاعل بين الإنسان والآلة تعمل محليا، تعرف باسم "أنورا".

وقال جيف نورمان، مدير الاستراتيجية في "جنرال دايناميكس لاند سيستمز"، والرئيس السابق لفريق الأنظمة القتالية البرية من الجيل التالي، لـ"أكسيوس": "أعتقد أن هذه أول محاولة من نوعها لدمج هذا النظام في المركبات القتالية البرية التابعة للجيش الأميركي".

وأضاف: "نعتقد أن هذا سيؤدي إلى تنفيذ مهام الطواقم داخل المركبة بسرعة أكبر".

ومن المتوقع أن تتضمن حزم التحديث المستقبلية أنظمة تحكم صوتي مدعومة بـ"أنورا"، وفقا لنورمان، الذي أوضح أن الفكرة تتمثل في "إدخال هذه القدرة في طرازات السنوات المقبلة، مع اكتسابنا مزيدا من الرؤى من تجارب الجنود وملاحظاتهم".

وتشير "أكسيوس" إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجا للعمل المشترك بين الشركات الكبرى والصغيرة.

وتعد "جنرال دايناميكس" ثالث أكبر شركة دفاع في العالم من حيث الإيرادات، بينما أعلنت "بريمورديال" في عام 2023 عن جولة تمويل أولية قادتها شركة "سكوادرا فنتشرز".

وقال لي ريثولتز، الرئيس التنفيذي لشركة "بريمورديال"، لـ"أكسيوس": "نحن نشارك في تطوير عدة منصات تابعة لـ(جنرال دايناميكس لاند سيستمز)".

وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه متزايد للجيش الأميركي نحو دمج الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية في معداته العسكرية.