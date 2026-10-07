منحت جائزة نوبل في الكيمياء الأربعاء للفرنسي هنري كاغان وللياباني كينسو سواي عن أبحاثهما في ما يعرف بالتحفيز غير المتماثل.
وعللت لجنة نوبل إعطاء الباحثين هذه الجائزة بكون "اكتشافاتهما أدت دورا حاسما بالنسبة إلى الكيميائيين الذين يبتكرون تفاعلات مخصصة لصناعة المنتجات الصيدلانية".
وتمنح هذه الجائزة، التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن، الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، ويتقاسم الفائزون مبلغ 12 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار).
كما تمنح الجائزة شهرة للشخصيات الفائزة بما يشكل أرقى جائزة علمية في العالم.