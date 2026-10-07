وعللت لجنة نوبل إعطاء الباحثين هذه الجائزة بكون "اكتشافاتهما أدت دورا حاسما بالنسبة إلى الكيميائيين الذين يبتكرون تفاعلات مخصصة لصناعة المنتجات الصيدلانية".

وتمنح ‌هذه الجائزة، ‌التي ⁠يعود تاريخها إلى أكثر من قرن، الأكاديمية الملكية ⁠السويدية ‌للعلوم، ويتقاسم ⁠الفائزون مبلغ 12 مليون كرونة ⁠سويدية (1.2 مليون ​دولار).

كما تمنح الجائزة ​شهرة للشخصيات الفائزة بما ​يشكل أرقى جائزة علمية في العالم.