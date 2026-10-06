ويعتقد أن الكوكب، الذي لا يزال مجرد مرشح، عملاق غازي يدور حول القزم الأبيض HS 0209+0832، على بعد نحو 270 سنة ضوئية من الأرض، وفق دراسة نشرتها مجلة "نيتشر أسترونومي".

وحلل الباحثون بيانات من تلسكوب هابل الفضائي وأجهزة رصد أخرى، ووجدوا آثارا غير معتادة لعناصر ثقيلة، أبرزها النيوبيوم، على سطح القزم الأبيض.

ويعتقد العلماء أن هذه العناصر جاءت من مواد كوكبية تتساقط على القزم الأبيض، بعدما جردت الإشعاعات الصادرة عنه الغلاف الجوي لكوكب قريب.

وقال جيمي ويليامز، الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة ووريك البريطانية، إن النيوبيوم الذي رصد للمرة الأولى في قزم أبيض يشير إلى أن المادة المحيطة بالنجم قد تكون تشكلت من "رماد النجم" أثناء موته.

إشارة كل 4.4 أيام

ودعمت بيانات القمر الصناعي "تي إي إس إس" التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) فرضية وجود الكوكب، إذ أظهرت إشارة خافتة في سطوع النظام تتكرر كل 4.4 أيام، بما يتوافق مع دوران جسم ضخم حول القزم الأبيض.

لكن الباحثين يؤكدون أن هذه الأدلة لا تكفي حتى الآن لإعلان اكتشاف كوكب مؤكد.

وقال ويليامز: "إنه ليس كوكبا مؤكدا. إنه مجرد مرشح في الوقت الحالي".

وتختلف هذه الفرضية عن الكواكب التي نجت من موت نجومها، فبعض الكواكب التي تشكلت مع النجم الأصلي يمكنها البقاء إذا كانت مداراتها بعيدة بما يكفي عن النجم أثناء تحوله إلى قزم أبيض.

أما الكوكب المحتمل في هذه الحالة، فيعتقد أنه تشكل بعد موت النجم من المواد التي خلفها وراءه، ولذلك ينتمي إلى ما يعرف بـ"كواكب الجيل الثاني".

كيف يمكن أن يتشكل كوكب بعد موت نجمه؟

عندما يقترب نجم شبيه بالشمس من نهاية حياته، يتمدد ويتحول إلى عملاق أحمر، قبل أن يفقد طبقاته الخارجية ويترك وراءه نواة شديدة الحرارة والكثافة هي القزم الأبيض.

ويرى الباحثون أن الغبار والغاز الناتجين عن هذه العملية ربما شكلا قرصا حول القزم الأبيض، تراكمت مواده تدريجيا لتكوين كوكب جديد.

لكن هذه العملية قد تتطلب وجود جسم سماوي آخر، مثل نجم صغير أو قزم بني، يتفاعل مع النجم خلال مرحلة العملاق الأحمر، مما قد يساعد على إبقاء جزء من المواد في قرص يدور حول النواة المتبقية.