وأثار هذا السؤال جدلا واسعا على منصة "إكس"، بعدما انقسم المستخدمون بين من يرى ضرورة غسل الملابس بعد كل استخدام، ومن يعتقد أن تكرار غسلها قد يكون غير ضروري، بل ويؤثر على عمرها الافتراضي.

وفي محاولة لحسم الجدل، قدم خبراء مؤسسة "ويتش؟" دليلا يحدد عدد المرات التي ينبغي فيها غسل أنواع مختلفة من الملابس، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب المؤسسة، ينبغي غسل الملابس الداخلية وملابس التمارين وملابس السباحة بعد كل ارتداء، أما القمصان والملابس البيضاء والفساتين فينصح بغسلها بعد ارتدائها مرة أو مرتين تقريبا.

في المقابل، يمكن ارتداء بعض القطع مرات أكثر قبل وضعها في الغسالة.

وتشير توصيات "ويتش؟" إلى أن الجينز يحتاج إلى الغسل بعد 6 إلى 10 مرات من ارتدائه، بينما تغسل السترات ذات القلنسوة بعد 5 إلى 6 مرات.

أما المعاطف، فيكفي غسلها مرة أو مرتين في الموسم.

وقالت متحدثة باسم "ويتش؟": "لأسباب طبية وصحية، يتعلق الأمر كله بتحقيق التوازن الصحيح".

وأضافت: "على سبيل المثال، إذا كنت تعاني من الإكزيما وترغب في تجنب التهيج الناجم عن البكتيريا، فقد يكون غسل ملابسك أكثر أهمية".

لكن غسل الملابس بشكل متكرر أكثر من اللازم قد تكون له آثار سلبية أيضا، إذ قد يؤدي إلى تراجع جودتها وقصر عمرها الافتراضي.

وبذلك، لا توجد قاعدة واحدة تنطبق على جميع الملابس، إذ تختلف وتيرة غسلها بحسب نوع القطعة، ودرجة استخدامها، وكمية التعرق، والظروف التي ارتُديت فيها.