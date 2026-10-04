وتشير النتائج الأولية إلى أن تأثير القهوة في الدماغ قد يتجاوز الكافيين، مع احتمال أن تؤدي مكوناتها الأخرى وميكروبات الأمعاء دورا في هذه العلاقة.

وشملت التجربة، التي أجريت في جامعة كوليدج كورك بأيرلندا، 31 شخصا اعتادوا شرب 3 إلى 5 أكواب من القهوة يوميا. وطلب منهم التوقف عن تناولها لمدة أسبوعين، ما صاحبه تغير ملحوظ في تركيب ميكروبات الأمعاء، رصده الباحثون عبر عينات البراز.

وبعد فترة الانقطاع، تناول نصف المشاركين قهوة منزوعة الكافيين، بينما تناول النصف الآخر قهوة تحتوي عليه، من دون معرفة نوع المشروب المقدم لهم.

واستأنف المشاركون شرب 4 حصص من القهوة سريعة التحضير يوميا لمدة 3 أسابيع. ورصد الباحثون تغيرات في ميكروبات الأمعاء لدى المجموعتين، إلى جانب انخفاض في مستويات التوتر وأعراض الاكتئاب والاندفاعية التي أبلغ عنها المشاركون.

لكن النتائج اختلفت في الاختبارات المعرفية؛ إذ أظهرت مجموعة القهوة منزوعة الكافيين وحدها تحسنا ذا دلالة إحصائية في اختبارين لتذكر الكلمات والمواقع، بينما لم يظهر تحسن مماثل لدى مجموعة القهوة المحتوية على الكافيين.

وفي المقابل، ارتبط تناول القهوة المحتوية على الكافيين بانخفاض القلق والضيق النفسي وتحسن الانتباه واليقظة.

وقال جون كرايان، الباحث في علم الأعصاب المرتبط بالتوتر بالجامعة: "القهوة ليست مجرد كافيين؛ إنها عامل غذائي معقد يتفاعل مع ميكروبات أمعائنا وعملية الأيض، وحتى مع حالتنا النفسية».

وأضاف أن النتائج تشير إلى أن القهوة، سواء احتوت على الكافيين أم كانت منزوعة منه، قد تؤثر في الصحة بطرق مختلفة ومتكاملة.

ويطرح الباحثون احتمال أن تسهم مركبات "البوليفينولات" النباتية الموجودة في القهوة في تغذية ميكروبات الأمعاء وتغيير نشاطها وتواصلها مع الدماغ، لكن الدراسة لا تثبت أن هذه الآلية هي سبب التحسن المسجل في الذاكرة.

وأقر كرايان بأن التجربة صغيرة وتطرح أسئلة عديدة تحتاج إلى أبحاث إضافية. كما أن ظهور تحسن لدى إحدى المجموعتين وحدها لا يكفي لإثبات تفوق القهوة منزوعة الكافيين على القهوة العادية، أو التوصية بزيادة استهلاكها لتحسين الذاكرة.