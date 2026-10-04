وتحدث التشنجات نتيجة انقباض مفاجئ ولا إرادي للعضلة، وقد تستمر من ثوان إلى عدة دقائق، فيما يمكن أن يبقى بعض الألم أو الحساسية في العضلة بعد زوال التشنج.

وتشير تقديرات طبية إلى أن نسبة كبيرة من البالغين تتعرض لهذه التشنجات في مرحلة ما، بينما ترتفع معدلاتها بين كبار السن.

لماذا تحدث؟

لا يمكن تحديد سبب واضح لتشنجات الساق الليلية في كثير من الحالات، لكن هناك عوامل يمكن أن تزيد احتمالات حدوثها، من بينها إجهاد العضلات والجلوس لفترات طويلة وقلة الحركة وبعض الأوضاع التي تبقى فيها القدم لفترات ممتدة.

كما ترتبط التشنجات في بعض الحالات بالحمل والتقدم في العمر وبعض اضطرابات الأعصاب والدورة الدموية وأمراض الكلى، إضافة إلى عدد من الأدوية.

وقد تسهم اضطرابات السوائل أو الأملاح في حدوث التشنجات لدى بعض الأشخاص، لكن وجود تشنجات متكررة لا يعني تلقائياً الإصابة بالجفاف أو نقص أحد المعادن.

ماذا تفعل عند حدوث التشنج؟

عند حدوث التشنج في عضلة ربلة الساق، يمكن مد الساق وسحب أصابع القدم باتجاه الجسم برفق، مع تدليك العضلة أو الوقوف والمشي لفترة قصيرة إذا كان ذلك ممكناً.

وقد يساعد استخدام الحرارة على إرخاء العضلة، فيما يشعر بعض الأشخاص براحة بعد الاستحمام بماء دافئ أو وضع كمادة دافئة على المنطقة.

وللوقاية، قد تفيد تمارين إطالة عضلات الساق بانتظام، خصوصاً قبل النوم، إلى جانب النشاط البدني المناسب خلال النهار وتجنب البقاء في وضع واحد لفترات طويلة والحصول على كمية مناسبة من السوائل.

متى تحتاج إلى الطبيب؟

التشنج العابر من وقت إلى آخر لا يكون عادة مدعاة للقلق، لكن تكراره بصورة شديدة أو استمراره لفترات طويلة يستحق التقييم الطبي.

ويصبح الأمر أكثر أهمية إذا صاحبت التشنجات أعراض أخرى مثل تورم الساق أو احمرارها، ضعف العضلات، الخدر أو التنميل المستمر، أو إذا بدأت بعد تناول دواء جديد.

كما ينبغي عدم الخلط بين التشنج العضلي وألم الساق الناتج عن مشكلات الدورة الدموية أو الأعصاب، إذ تتشابه بعض الأعراض بينما تختلف الأسباب وطرق العلاج.

وتظل تمارين الإطالة والحركة المنتظمة من أبسط الإجراءات التي يمكن تجربتها، لكن التشنجات المتكررة قد تكون رسالة تستحق البحث عن سببها بدلاً من الاكتفاء بتسكين الألم.