وأرسلت الرسالة إلى الجنرال الفرنسي أوغست دو مارمون عام 1809، عبر ابن نابليون بالتبني أوجين، نائب ملك إيطاليا.

وكان السطر الأول مكتوبا بالفرنسية، بينما تألفت الأسطر الـ24 التالية من أرقام مكونة من خانتين وحروف متفرقة ورموز.

وكانت الرسالة تتضمن في الأصل مفتاحا لفك الشيفرة، لكنه فقد منذ فترة طويلة مما أبقى محتواها مجهولا.

ونجح كارتر تشيرش، المهندس في شركة الأمن السيبراني "سنتينل وان"، في فك الشيفرة باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي "جي بي تي 6 أسترا".

وقال تشيرش عبر منصة "إكس": "استخدمت جي بي تي 6 أسترا لفك شيفرة رسالة غير محلولة إلى أحد جنرالات نابليون، ظلت بلا قراءة لمدة 217 عاما".

وأضاف أن "ما يجعل الأمر مثيرا للإعجاب هو أن النموذج أنجز العملية متعددة الوسائط بالكامل خلال 6 ساعات، انطلاقا من صورة واحدة وهدف محدد".

وفي مارس 1809، كتب نابليون من باريس إلى أوجين، طالبا منه إرسال رسالة إلى الجنرال أوغست دو مارمون، أحد أصدقاء الإمبراطور، وكانت قواته متمركزة في دالماسيا، على الجانب الآخر من البحر الأدرياتيكي.

وكان مارمون سيصبح معزولا في حال اندلاع الحرب، بسبب وجود الأراضي النمساوية بينه وبين بقية الجيوش الفرنسية.

وخلال 6 ساعات، تمكن الذكاء الاصطناعي من فك محتوى الرسالة.

وأوضح تشيرش أن النموذج "قسّم اللوحة إلى صفوف، وقرأ العلامات، وحدد أيا من الرموز الـ175 المرسومة باليد كانت تمثل الرمز نفسه رغم اختلاف طريقة كتابتها، ثم بدأ بعد ذلك بفك الشيفرة".

وتكشف الرسالة مواقع جميع الجيوش الفرنسية والحليفة الأخرى، كما تحث مارمون على "عدم الشعور بالرهبة" بسبب موقعه المعزول.

وجاء فيها: "الروس يسيرون ضد النمسا، ويبلغ تعداد جيش فريولي اليوم 80 ألف رجل".

وأوضحت اللوحة: "أضيفوا إليهم قوات دالماسيا، من دون احتساب الاحتياطيات التي يجري تنظيمها في كل مكان خلف خطوط القتال، وستدركون أن النمسا ستتعرض للهجوم من جميع الجهات في آن واحد، وبالتالي فإنها تسرع نحو نهايتها".

وقال تشيرش عملية نسخ الرموز وفهرستها وترجمتها ثم فك الشيفرة تتطلب عملا معقدا ومتعدد التخصصات، وهو ما أنجزه الذكاء الاصطناعي خلال 6 ساعات.