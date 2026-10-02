وفي تقرير لموقع "تومز غايد"، عرضت الكاتبة أماندا كاسويل تسعة توجيهات تستخدمها لضبط الردود. وهي اختصارات لغوية يمكن شرح معناها بالعربية، وليست مفاتيح لتفعيل قدرات سرية. وهذه صيغ عملية لتجربتها:

1. اكتب بطريقتي

عند تحرير رسالة أو منشور، حدد مقدار التدخل المطلوب: "صحح الأخطاء واحذف الحشو، لكن احتفظ بأسلوبي ولا تعيد كتابة النص بالكامل".

2. انتقد فكرتي

قبل شراء جهاز أو إطلاق مشروع، اطلب تقييما صريحا: "ناقش عيوب هذه الفكرة ومخاطرها، واذكر المعلومات التي تنقصني للحكم عليها".

3. أعطني الخلاصة

حين تواجه تقريرا طويلا، ابدأ بالسؤال الذي يهمك: "ما أهم ثلاث معلومات هنا؟ وما الذي تعنيه لي؟".

4. تجاوز ما أعرفه

إذا كنت مطلعا على الموضوع، اذكر مستوى معرفتك: "أعرف الأساسيات. ركز على الفروق المتقدمة والأخطاء التي قد يغفلها صاحب خبرة".

5. أرني ما تغير

لتجنب مقارنة نسختين طويلتين، قل: "اعرض الجمل التي عدلتها فقط، وضع أمام كل جملة صيغتها الجديدة". بهذه الطريقة تستطيع مراجعة التغييرات قبل اعتمادها.

6. حول الرد إلى نقاط

عند الاستعداد لاجتماع أو ترتيب أفكار، حدد الشكل: "اكتب خمس نقاط قصيرة، وابدأ بالأكثر أهمية، دون مقدمة".

7. قارن في جدول

لا تكتف بطلب مقارنة هاتفين أو خطتين للسفر. حدد المعايير: "قارن السعر والمزايا والعيوب في جدول، ووضح المعلومات غير المتاحة".

8. دافع عن الرأي المعاكس

اختبر قرارك بسؤال مضاد: "أنا مقتنع بهذه الخطة. قدم أقوى حجة ضدها، وما الذي قد يجعلني أعيد النظر؟".

9. اسألني قبل أن تحل

عندما تكون المشكلة غير واضحة، اطلب حوارا تدريجيا: "اسألني سؤالا واحدا في كل مرة لفهم المشكلة، ثم اقترح الحل بعد جمع المعلومات".

كيف تستفيد منها؟

اختر التوجيه الذي يخدم مهمتك، ثم أرفق النص أو التفاصيل وحدد طول الرد. ويمكنك تعريف اختصار داخل المحادثة، مثل: "حين أقول راجع، أقصد تصحيح اللغة دون تغيير المعنى".

لكن الإجابة المرتبة ليست بالضرورة صحيحة. هذه الطلبات تساعد على توضيح ما تريده، بينما تظل مراجعة الحقائق والأرقام خطوة ضرورية قبل النشر أو اتخاذ قرار.