ووفق موقع "هيلث" أظهرت الأبحاث أن شرب كمية كافية من الماء، خصوصا في المساء قبل فترة النوم الطويلة التي ينخفض خلالها تناول السوائل، يعد من أهم الطرق للوقاية من حصوات الكلى.

وأوضحت اختصاصية التغذية كيلي بيرغس أن الترطيب الكافي يساعد على خفض مستويات هرمون "الفازوبريسين"، الذي يدفع الكلى إلى الاحتفاظ بالماء، مشيرة إلى أن ارتفاع مستوياته بشكل مستمر قد يفرض أعباء إضافية على الكلى.

وفي المساء، لا يحتاج معظم الأشخاص إلى كميات إضافية من الإلكتروليتات أو البوتاسيوم الموجودة في بعض مشروبات الترطيب، بينما يتميز الماء بخلوه من الكافيين، ما يجعله خيارا مناسبا قبل النوم.

وينصح خبراء بشرب نحو 240 إلى 470 ملليلترا من الماء بين وجبة العشاء وموعد النوم، مع مراعاة اختلاف احتياجات السوائل من شخص إلى آخر.

ولمن يعانون من كثرة التبول ليلا، يفضل الانتهاء من شرب الماء قبل موعد النوم بساعة إلى ساعتين، لتقليل الحاجة إلى الاستيقاظ خلال الليل.

ويمكن إضافة الفواكه الكاملة أو الحمضيات إلى الماء لإضفاء نكهة عليه، كما يمكن تناول عصير التوت البري غير المحلى، الذي يحتوي على مضادات أكسدة، من بينها الأنثوسيانين والفلافونولات.