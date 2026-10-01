وخلصت إلى ذلك دراسة دولية شملت أكثر من 3500 طفل في 44 دولة، ونشرت في دورية "لانسيت" لصحة الأطفال والمراهقين.

وجمعت البيانات بين عامي 2018 و2025 باستخدام أجهزة استشعار للحركة ارتداها الأطفال في سن الثالثة والرابعة حول منطقة الخصر، لمدة 3 أيام على الأقل.

وتحمل الدراسة اسم "صن رايز"، بينما تتولى جامعة ولونغونغ في أستراليا تنسيقها.

وبلغ ما يعرف بـ"الوسيط المرجح" 18 ألفا و542 خطوة يوميا، وهذا يعني أن نصف الأطفال سجلوا عددا أكبر من هذا الرقم، بينما سجل النصف الآخر عددا أقل.

وبلغ متوسط عدد الخطوات لدى الأطفال في الثالثة نحو 17 ألفا و500 خطوة، بينما اقترب لدى الأطفال في الرابعة من 19 ألف خطوة.

وكانت الفروق بين الأطفال كبيرة للغاية، إذ تراوحت النتائج بين نحو 1100 خطوة في الحد الأدنى ونحو 29 ألفا و800 خطوة في الحد الأقصى، وبالتالي، قد يتجاوز الفارق بين طفل قليل الحركة نسبيا وطفل شديد النشاط 25 ألف خطوة في يوم واحد.

وكتب أكثر من 30 باحثا شاركوا في الدراسة أن النشاط البدني في مرحلة الطفولة المبكرة ضروري للنمو والتطور الصحي، لكن الباحثين لم يقدموا صراحة توصية بعدد محدد من الخطوات للأطفال في سن ما قبل المدرسة، نظرا لأن عوامل أخرى تؤثر في سلوك الحركة.

واقترح الباحثون أن تربط دراسات مستقبلية هذه النتائج، من بين أمور أخرى، بفترات الجلوس وأنماط النوم.

وتوصي منظمة الصحة العالمية الأطفال في الثالثة والرابعة بممارسة النشاط البدني لمدة 180 دقيقة على الأقل موزعة على مدار اليوم، على أن تكون 60 دقيقة منها على الأقل من النشاط متوسط إلى مرتفع الشدة.

ولا توجد أيضا توصية محددة من منظمة الصحة العالمية بعدد الخطوات للبالغين، لكن استنادا إلى توصيات النشاط البدني للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما، أوصت دراسات سابقة بممارسة ما بين 7 و10 آلاف خطوة يوميا.

وخلص الباحثون إلى أن الأطفال في الدول منخفضة الدخل كانوا يقطعون في المتوسط نحو 23 ألف خطوة يوميا، أي أكثر بحوالي 5 آلاف خطوة من الأطفال في الدول مرتفعة الدخل.

كما سجل الأطفال في المناطق الريفية نحو ألفي خطوة إضافية مقارنة بالأطفال في المدن.

وشملت الدراسة دولا إسكندنافية وبريطانيا وإسبانيا وبولندا والهند وكينيا على سبيل المثال.

وعلى غرار دراسات سابقة عن النشاط البدني، كشفت هذه الدراسة أيضا عن فارق بين الأولاد والبنات، فقد كان الأولاد في سن الثالثة يمشون نحو 1640 خطوة إضافية يوميا مقارنة بالبنات من العمر نفسه، بينما بلغ الفارق لدى الأطفال في الرابعة نحو 1150 خطوة إضافية.

وعزا الباحثون ذلك على الأرجح إلى اختلافات بين الجنسين في سلوك اللعب والأنشطة الترفيهية، فضلا عن تأثيرات اجتماعية وثقافية تظهر في هذه السن المبكرة بالفعل.

واقترح فريق الباحثين أنه عند وضع استراتيجيات لتعزيز النشاط البدني في مرحلة الطفولة المبكرة، ينبغي إيلاء اهتمام خاص للبنات وكذلك الأطفال ذوي الوزن الأعلى، الذين يسجلون بدورهم عددا أقل من الخطوات.