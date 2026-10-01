وكتب كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي في "غوغل" كوراي كافوك أوغلو، في تدوينة أعلن فيها طرح النموذج، إن إتاحة قدرات رائدة بهذا المستوى بشكل آمن تتطلب اعتماد نهج تدريجي.

وقالت "غوغل" إنها ستتيح للحكومة الأميركية طوعا الوصول المبكر إلى النموذج، وستجمع ملاحظات المختبرين قبل إتاحته على نطاق واسع.

وينسجم هذا الإطلاق الحذر نهج شركة "أنثروبيك" المنافسة، التي أبقت نموذجها الأكثر تقدما "كلود ميثوس بريفيو" متاحا لعدد محدود من المنظمات الموثوقة.

وكانت واشنطن أجبرت "أنثروبيك" لفترة وجيزة في يونيو الماضي على تعليق إتاحة نموذجي "كلود ميثوس" و"كلود فيبل" للعامة، قبل أن تعتمد لاحقا آلية طوعية للتدقيق في أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها.

ويأتي الإعلان بعد يوم من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا في البيت الأبيض، حيث وقعوا اتفاقية طوعية يتعهدون فيها بمراقبة مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركاتهم.

ويخشى خبراء الأمن السيبراني من إمكانية استخدام هذه التقنية المتطورة لاختراق البنوك والمستشفيات والأنظمة الحكومية.

وقالت غوغل إن نموذج "أرغون" يتفوق في المهام المعقدة في مجالات هندسة البرمجيات والأعمال القانونية والمالية والدفاع السيبراني، ويتمتع بقدرة فائقة على اكتشاف الثغرات البرمجية الخطيرة وإصلاحها.