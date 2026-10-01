وتحاول "غوغل" عبر هذه الخطوة الاستمرار في خوض المنافسة مع عملاقي الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" في سباق أدوات الذكاء الاصطناعي.

أفاد متحدث باسم الشركة بأن "أرغون" يتفوق حجما على سلسلة نماذج "برو" المتقدمة التي أطلقتها "غوغل" سابقا، ووصفه بأنه النموذج الأعلى أداءً الذي طورته الشركة حتى الآن في المهام المعقدة، مشيرا إلى أنه يضاهي الطرازين الرائدين "أسترا" من أوبن إيه آي و"أوبوس" من أنثروبيك في المعايير الأساسية للبرمجة والأمن الإلكتروني.

وأشارت غوغل إلى أن النموذج متاح حاليا لشركاء مختارين في مجال الأمن الإلكتروني، وأن الشركة تشارك في المبادرة الطوعية التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإتاحة النماذج قبل طرحها، دون أن تحدد موعداً لإصداره للعملاء.

وكشف المتحدث أن غوغل لم تعد تخطط لإطلاق "جيميني 3.5 برو"، الذي كان الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي قد أعلن في وقت سابق أنه سيصدر في يونيو 2026.