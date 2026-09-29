وبحسب مجلة "هيلث"، البيض المحفوظ بشكل صحيح في الثلاجة يمكن أن يبقى صالحا عادة لمدة تتراوح بين 3 و5 أسابيع بعد شرائه، حتى بعد تجاوز تاريخ "آخر موعد للبيع"، شرط ألا تظهر عليه علامات الفساد.

وينصح بحفظ البيض في عبوته الأصلية داخل الثلاجة عند درجة حرارة 4 درجات مئوية أو أقل، وإدخاله إلى الثلاجة في أسرع وقت بعد شرائه.

وتختلف مدة حفظ البيض بحسب حالته؛ فالبيض النيئ داخل القشرة يمكن الاحتفاظ به مبردا من ثلاثة إلى 5 أسابيع، بينما يمكن حفظ بياض البيض النيئ من يومين إلى خمسة أيام، والبيض المسلوق لمدة تصل إلى أسبوع.

كيف تعرف أن البيضة فاسدة؟

يمكن الاستعانة بعدة مؤشرات للتأكد من صلاحية البيض، أبرزها الرائحة والمظهر، فإذا انبعثت من البيضة رائحة كريهة أو شبيهة بالكبريت، سواء كانت نيئة أو مطهوة، فيجب التخلص منها.

كما ينبغي فحص البيضة بعد كسرها، إذ يمكن أن تكون التغيرات غير الطبيعية في اللون أو القوام مؤشرا على فسادها، وينصح بالتخلص منها إذا أصبح قوامها لزجا أو تحول بياضها إلى اللون الوردي.

أما ظهور حلقة خضراء حول صفار البيض المسلوق، فلا يعني بالضرورة أنه فاسد، إذ قد يكون ذلك نتيجة الإفراط في طهيه.

ماذا عن اختبار الطفو؟

يستخدم اختبار الطفو كوسيلة لمعرفة مدى قِدم البيضة، فعند وضع البيض في وعاء من الماء، تميل البيوض الأقدم إلى الطفو بسبب زيادة حجم الجيب الهوائي داخلها مع مرور الوقت.

لكن طفو البيضة لا يعني بالضرورة أنها فاسدة، ولذلك ينبغي التأكد أيضا من رائحتها ومظهرها قبل تناولها.

ماذا تعني التواريخ على العبوة؟

قد تحمل عبوات البيض عدة تواريخ، بينها "تاريخ التعبئة" و"آخر موعد للبيع" و"تاريخ الاستخدام".

ويشير "آخر موعد للبيع" إلى آخر يوم يمكن للمتجر بيع البيض فيه، لكنه لا يعني تلقائيا أن البيض أصبح غير صالح للأكل بعده.

أما تاريخ الاستهلاك أو "يفضل استهلاكه قبل"، فيشير إلى الفترة التي يُتوقع خلالها أن يحافظ البيض على أفضل جودة، مع العلم أن تجاوز هذا التاريخ لا يعني بالضرورة فساد البيضة.

وماذا عن البيض المطهو؟

يمكن الاحتفاظ بالبيض المطهو وبالأطعمة التي تحتوي عليه في الثلاجة، على أن يتم تبريدها بشكل مناسب وعدم تركها خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين، أو أكثر من ساعة إذا تجاوزت درجة الحرارة 32 درجة مئوية.

وينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على البيض خلال ثلاثة إلى أربعة أيام، بينما يمكن الاحتفاظ بالبيض المسلوق لمدة تصل إلى أسبوع في الثلاجة.

ولتقليل مخاطر التسمم الغذائي، ينصح بطهي البيض حتى يتماسك بياضه وصفاره، مع إعادة تسخين الأطعمة التي تحتوي عليه إلى درجة حرارة 71 درجة مئوية قبل تناولها.