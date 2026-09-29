وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" لمتابعيه على منصة "إكس" إنه يضع كومة من الكتب تحت طرف هيكل السرير عند جهة الرأس "للمساعدة على الهضم".

وكتب ماسك أنه يمكن وضع الكتب تحت هيكل السرير عند جهة الرأس، بحيث يميل السرير بأكمله قليلا نحو القدمين. وكان قد أوصى سابقا بتجنب تناول الطعام خلال الساعات الثلاث التي تسبق النوم.

ماذا يقول العلم؟

ووفق تقرير لصحيفة "ديلي ميل"، تشير دراسات إلى فائدة محتملة لهذه الطريقة، لكنها رصدت أيضا آثارا غير مرغوبة لدى بعض من جربوها.

وبحسب الصحيفة، وجدت دراسة نشرت عام 2012 أن 65 بالمئة من المشاركين أفادوا بتحسن نومهم بعد رفع جهة الرأس من السرير بنحو 20 سنتيمترا. كما أشارت إلى مراجعة لخمس تجارب شملت 228 مريضا، خلصت إلى أن رفع رأس السرير قد يساعد على تخفيف أعراض الارتجاع.

لكن النتائج ليست إيجابية للجميع. فقد عرضت "ديلي ميل" دراسة أجريت عام 2020 تحسنت فيها أعراض الارتجاع، من دون تحسن في جودة الحياة عموما. وأبلغ بعض المشاركين عن آثار غير مرغوبة، بينها الانزلاق على السرير وآلام الرقبة أو أسفل الظهر.

وتتعلق الأدلة التي أوردها التقرير أساسا بتخفيف الارتجاع الحمضي أثناء الليل، ولا تثبت أن رفع السرير يحسن عملية الهضم عموما. كما أن الفائدة المحتملة تأتي من ميل السرير، لا من استخدام الكتب بحد ذاتها.