قد يرتبط ارتفاع حرارة الهاتف أثناء الخمول بتطبيقات تعمل في الخلفية، أو ضعف الشبكة، أو عمليات مؤقتة ينفذها النظام، فيما قد تشير الحرارة الشديدة والمتكررة إلى مشكلة في البطارية.

تطبيق يعمل دون أن تراه

إطفاء الشاشة لا يعني توقف جميع التطبيقات، فالبرامج الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي وخدمات تحديد الموقع والمزامنة السحابية (تحديث الملفات والبيانات تلقائيا) قد تستمر في تنفيذ عمليات واستهلاك الطاقة في الخلفية.

ويمكن مراجعة إعدادات البطارية لمعرفة التطبيقات الأكثر استهلاكا للطاقة، خصوصا إذا ظهر تطبيق بمعدل استخدام غير معتاد.

هاتف يبحث عن الشبكة

قد يكون السبب خارج الهاتف نفسه. فعندما تكون إشارة شبكة الهاتف ضعيفة أو متذبذبة، يستهلك الجهاز مزيدا من الطاقة في محاولة الحفاظ على الاتصال أو العثور على إشارة أفضل.

لذلك قد تظهر المشكلة بصورة أكبر داخل بعض المباني أو المناطق ذات التغطية الضعيفة.

البطارية والشاحن

إذا ارتفعت حرارة الهاتف أثناء الشحن، ينبغي التحقق من الشاحن والكابل والتأكد من استخدام ملحقات متوافقة وموثوقة.

أما إذا ترافق ارتفاع الحرارة مع نفاد البطارية بسرعة، فقد تكون حالة البطارية نفسها بحاجة إلى الفحص، خصوصا في الأجهزة القديمة.

هل حدث تحديث مؤخرا؟

قد ترتفع حرارة الهاتف مؤقتا بعد تحديث نظام التشغيل أو تثبيت تطبيقات جديدة. فالجهاز قد ينفذ في الخلفية عمليات مثل فهرسة الملفات ومزامنة البيانات وإعادة تنظيمها.

وإذا عادت الحرارة إلى طبيعتها بعد انتهاء هذه العمليات، فقد لا تكون هناك مشكلة مستمرة.

متى يصبح الأمر مقلقا؟

الدفء البسيط لا يعني بالضرورة وجود عطل. لكن الحرارة الشديدة والمتكررة تستحق الانتباه، خصوصا إذا صاحبها استنزاف سريع للبطارية.

أما انتفاخ البطارية أو تغير شكل الجهاز أو ظهور رائحة غير طبيعية، فهي علامات تستدعي التوقف عن استخدام الهاتف وشحنه وطلب فحص متخصص.