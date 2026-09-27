واتهمت شركة "Taction Technology"، الشركة المصنعة لهواتف "آيفون"، باستخدام تقنيتها فيما يسمى بمحرك "Taptic"، الذي يعمل على تشغيل وظائف مثل تنبيهات الاهتزاز في هواتف "آيفون" وساعات "أبل".

ومن جانبها، أبلغت شركة "أبل" قناة "سي إن بي سي" الإخبارية الأميركية بعدم موافقتها على الحكم الصادر يوم الجمعة الماضي، وبأنها تعتزم الاستئناف ضد الحكم. وقالت الشركة إنها لم تستخدم التقنية الخاصة بشركة "Taction".

جدير بالذكر أن التعويضات الكبيرة تعتبر أمرا شائعا في قضايا براءات الاختراع الأميركية، إلا أنها غالبا ما يتم تخفيضها، ويكون ذلك أحيانا بشكل كبير، عند الاستئناف.

وخلصت هيئة المحلفين إلى أن "أبل" لم تنتهك براءتي الاختراع عن عمد. وفي حال كانت قامت بذلك، فكان من الممكن أن تتم مضاعفة التعويضات ثلاث مرات.