وفي معرض رده على سؤال في مقابلة مع قناة إن بي سي، بثت الجمعة، عما إذا كان يعتقد أن الذكاء الاصطناعي قوي بما يكفي للقضاء على البشرية بأكملها، قال قطب التكنولوجيا: "الذكاء الاصطناعي قوي بالتأكيد بما يكفي لتحريك الأحداث، التي يمكنها كما تعلمون، أن تتسبب في مليار حالة وفاة".

وأضاف غيتس: "لم يشهد التاريخ قط سلاحا لديه قوة الجمع بين أصحاب النوايا السيئة واستخدامهم لأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي ".

وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن التشريعات ضرورية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، قال غيتس: "لا يعتقد أحد أن التنظيم الذاتي كافٍ".

وأضاف: "تحتاج إلى جهات إنفاذ القانون وساسة لبحث كيفية تحديد ليات الحماية والمراقبة".