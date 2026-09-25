وقال بزشكيان، ردا على سؤال بشأن إمكانية انتهاء الحرب قبل نهاية العام، إن "الولايات المتحدة هي التي يجب أن تختار ما إذا كانت تريد إنهاء هذا الأمر".

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية عن بزشكيان قوله إن طهران مستعدة لإبرام اتفاق مع واشنطن قبل توجه الأميركيين إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر.

وخلال لقاء مقتضب مع الشبكة ومؤسسات إعلامية أخرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بزشكيان إن إيران لا تريد استمرار الحرب حتى موعد الانتخابات الأميركية.

وأضاف: "نأمل أن يعود الأميركيون إلى مذكرة التفاهم قبل انتخابات التجديد النصفي".

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد توصلتا في يونيو إلى مذكرة تفاهم تضمنت ترتيبات لوقف مؤقت لإطلاق النار، قبل أن تنهار لاحقا.

وتأتي تصريحات بزشكيان بعد يومين من قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه يعتقد أن طهران قد تنتظر إلى ما بعد الانتخابات الأميركية قبل التوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب: "أعتقد أننا سنبرم اتفاقا مباشرة بعد الانتخابات"، معتبرا أن الإيرانيين ينتظرون لمعرفة نتائج انتخابات التجديد النصفي.

البيت الأبيض يرد

وفي تعليق على تصريحات بزشكيان، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إن الإدارة الأميركية تتمسك بهدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

واتهمت كيلي السلطات الإيرانية بقتل أميركيين وتنفيذ "أعمال إرهابية" في مضيق هرمز وشن هجمات على دول في المنطقة.

وأضافت أن ترامب يعمل على ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، معتبرة أن ذلك من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار.

بزشكيان يتحدث عن خامنئي

وفي ملف آخر، قال بزشكيان إنه التقى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي مرتين، من بينهما لقاء عقد قبل نحو شهر واستمر سبع ساعات.

وتطرق الرئيس الإيراني إلى الحالة الصحية لخامنئي، قائلا إنه لم يلاحظ خلال اللقاءين أي مشكلات تتعلق بصحته أو مظهره.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن إصابة مجتبى خامنئي بجروح بالغة في الضربة التي أودت بحياة والده، وعن خضوعه لعمليات جراحية.

الملف النووي.. ومزاعم اغتيال ترامب

وفي ما يتعلق بالملف النووي، قال بزشكيان إن حكومته "منفتحة" على عمليات تفتيش للمنشآت النووية الإيرانية، مجددا تأكيد موقف طهران بأن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية.

ونفى بزشكيان أن تكون حكومته تسعى إلى اغتيال ترامب أو أفراد من عائلته، قائلا: "لم يكن موقف الحكومة الإيرانية هو السعي لاغتيال الرئيس ترامب أو أفراد عائلته".

وكانت وزارة العدل الأميركية قد وجهت في وقت سابق اتهامات إلى رجل إيراني على خلفية مخطط مزعوم لاغتيال ترامب، فيما قالت السلطات الأميركية إن المخطط ارتبط بمساع للانتقام لمقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب مطار بغداد عام 2020.